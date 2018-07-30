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Братья Руссо назвали «Мстителей 4» лучшим фильмом в своей режиссерской карьере
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Братья Руссо назвали «Мстителей 4» лучшим фильмом в своей режиссерской карьере 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
«Мстители: Война бесконечности» безо всякого преувеличения стали одним из самых ярких событий в голливудском кино 2018 года — но это только первая часть истории; вторая же, как считают братья Руссо, вообще станет лучшим фильмом в их режиссерской карьере.
Режиссерам есть, с чем сравнивать — до «Войны бесконечности» они сняли «Первый Мститель: Другая война» и «Первый Мститель: Противостояние». В интервью Deadline Джо Руссо, однако, подчеркнул, что именно «Мстители 4» кажутся им лучшей работой в этой серии:
«Вы знаете, мы им очень гордимся. Я даже думаю, что в конечном итоге «Мстители 4» могут оказаться нашей лучшей работой для Marvel. Полагаю, мы росли с каждым фильмом, который снимали, росли с персонажами, росли вместе с нашими актерами».
Также братья Руссо подчеркнули, что реакция зрителей на «Войну бесконечности» никак не повлияла на тональность «Мстителей 4» — хотя бы потому, что к моменту выхода «Войны бесконечности» вторая часть этой своеобразной дилогии уже преимущественно была снята. «История максимально очищена от влияния, от любого внешнего шума».
Пока премьера «Мстителей 4» намечена в России на 2 мая 2019 — но, как и в случае с «Войной бесконечности», может быть перенесена в дальнейшем.
попкорнnews
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