Кто спас «Рабу любви» 

Сценарий к фильму «Раба любви» создал Андрей Кончаловский. Режиссёром ленты стал Рустам Хамдамов. Он снял несколько эпизодов и предоставил материалы художественному совету. Его члены буквально ужаснулись, ведь снятые сцены были совсем не такими, какими задумывались. Хамдамов пытался доказать, что это его особый взгляд на историю, но худсовет аргументы не принял и отстранил Хамдамова. Кончаловскому не хотелось отказывать от съёмок, поэтому он предложил в качестве режиссёра Никиту Михалкова, который к тому моменту снял только один полнометражный фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Но актёры, уже начавшие сниматься, не решились работать с Михалковым, из первого состава осталась лишь Елена Соловей. Тогда Михалков обратился к своим коллегам, и фильм согласились спасать Александр Калягин, Родион Нахапетов, Евгений Стеблов, Олег Басилашвили. В итоге картину досняли. Но вот исполнительница главной роли Елена Соловей оказалась очень недовольна работой: героиня буквально ужаснула актрису. Однако через несколько лет Елена пересмотрела ленту и согласилась, что фильм удался, и это во многом заслуга режиссёра Никиты Михалкова.