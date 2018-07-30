Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино

Готовясь к съёмкам фильмов, актёры порой чересчур вживаются в образ. Некоторые исполнители обходятся лишь гримом и погружением в сценарий, другие же идут на настоящие жертвы, чтобы зритель увидел настоящего героя.

1. Чхве Мин Сик, сыгравший О Дэ Су в детективе «Олдбой», 2003. Герой Чхве Мин Сика пробыл в тюрьме 13 лет, каждый год отмечая засечкой на коже, которые он делал заточенной проволокой. Актёру предложили использовать грим, но он собственноручно делал себе засечки сам дубль за дублем. Он пояснил это тем, что хотел познать боль и отчаяние персонажа.