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Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
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Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино 

Рамблер 11 часов назад
Готовясь к съёмкам фильмов, актёры порой чересчур вживаются в образ. Некоторые исполнители обходятся лишь гримом и погружением в сценарий, другие же идут на настоящие жертвы, чтобы зритель увидел настоящего героя.
1. Чхве Мин Сик, сыгравший О Дэ Су в детективе «Олдбой», 2003. Герой Чхве Мин Сика пробыл в тюрьме 13 лет, каждый год отмечая засечкой на коже, которые он делал заточенной проволокой. Актёру предложили использовать грим, но он собственноручно делал себе засечки сам дубль за дублем. Он пояснил это тем, что хотел познать боль и отчаяние персонажа.
2. Натали Портман, сыгравшая Нину Сейерс в триллере «Чёрный лебедь», 2010. Натали играла в ленте балерину, поэтому начала готовиться к съёмкам за год до их начала. Даже когда съёмки уже стартовали, актриса постоянно занималась балетом. Кроме того, Портман, и так имеющая субтильную фигуру, похудела на 10 кг и выглядела на экране очень худой.
3. Леонардо Ди Каприо, сыгравший Хью Гласса в вестерне «Выживший», 2015. Режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту хотел, чтобы в кадре актёры смотрелись естественно, поэтому создал на площадке экстремальные условия. Леонардо привыкал к переохлаждению, прогуливаясь при температуре -20 в мокрой одежде, ел сырую рыбу и печень, при том что Ди Каприо — вегетарианец. Кроме того, актёр без дублёра снялся в эпизоде со сплавом по ледяной реке.
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