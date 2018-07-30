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В сети появился новый трейлер «Слендермена»
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В сети появился новый трейлер «Слендермена» 

Fancy Journal 6 часов назад
В сети опубликовали второй трейлер предстоящего хоррора «Слендермен», основанного на популярной интернет-страшилке. Действие фильма разворачивается в маленьком городке штата Массачусетс, где четыре ученицы средней школы пытаются разгадать тайну Слендермена.
Слендермен — некогда популярный интернет-мем, созданный Эриком Нудсеном на форуме Something Awful. Изначально персонаж был создан для конкурса, однако позднее работа вышла за пределы сайта и стала одной из самый распространенных страшилок в интернете.
В 2014 году произошла страшная трагедия — две девочки заманили свою одноклассницу в лес и нанесли 19 ножевых ранений, сказав, что так он хотели понравиться Слендермену.
Режиссером фильма выступает Сильвен Уайт, а главные роли исполнили Джои Кинг, Хавьер Ботет, Джулия Голден Теллес и Анналиса Бассо. Премьера состоится 16 августа этого года.
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