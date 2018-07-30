В сети появился новый трейлер «Слендермена»

В сети опубликовали второй трейлер предстоящего хоррора «Слендермен», основанного на популярной интернет-страшилке. Действие фильма разворачивается в маленьком городке штата Массачусетс, где четыре ученицы средней школы пытаются разгадать тайну Слендермена.

Слендермен — некогда популярный интернет-мем, созданный Эриком Нудсеном на форуме Something Awful. Изначально персонаж был создан для конкурса, однако позднее работа вышла за пределы сайта и стала одной из самый распространенных страшилок в интернете.

В 2014 году произошла страшная трагедия — две девочки заманили свою одноклассницу в лес и нанесли 19 ножевых ранений, сказав, что так он хотели понравиться Слендермену.