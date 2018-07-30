Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд

Голливуд строг по отношению к актёрам и режиссёрам. Годы успешной карьеры может перечеркнуть один неудачный фильм, а актёры, снявшиеся в провальных лентах, моментально теряют статус суперзвёзд.

1. Мэтт Деймон и «Великая стена» (2016). Совместную американо-китайскую картину в пух и прах разнесли критики, а зрители встретили её прохладно. Исполнитель главной роли Мэтт Деймон разочаровал публику, и после мега-успешных проектов вроде «Интерстеллара» и «Марсианина» он вдруг начал сниматься в глуповатых историях.

2. Том Хэнкс и «Игры джентльменов» (2004). Том Хэнкс, полюбившийся зрителям ещё в начале девяностых, был гарантией успеха картины вплоть до «Игр джентльменов». Фильм с трудом отбил бюджет, а карьера Хэнкса всерьёз пошатнулась.