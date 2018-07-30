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Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
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Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд 

Рамблер 8 часов назад
Голливуд строг по отношению к актёрам и режиссёрам. Годы успешной карьеры может перечеркнуть один неудачный фильм, а актёры, снявшиеся в провальных лентах, моментально теряют статус суперзвёзд.
1. Мэтт Деймон и «Великая стена» (2016). Совместную американо-китайскую картину в пух и прах разнесли критики, а зрители встретили её прохладно. Исполнитель главной роли Мэтт Деймон разочаровал публику, и после мега-успешных проектов вроде «Интерстеллара» и «Марсианина» он вдруг начал сниматься в глуповатых историях.
2. Том Хэнкс и «Игры джентльменов» (2004). Том Хэнкс, полюбившийся зрителям ещё в начале девяностых, был гарантией успеха картины вплоть до «Игр джентльменов». Фильм с трудом отбил бюджет, а карьера Хэнкса всерьёз пошатнулась.
3. Чарли Ханнэм и «Меч короля Артура» (2017). Британец Чарли Ханнэм прекрасно зарекомендовал себя в ролях суровых и сильных мужчин, поэтому фанаты ожидали, что главная роль в ленте «Меч короля Артура» станет для него новым витком карьеры. Но результат совершенно разочаровал: фильм набрал в прокате менее трети вложенных денег, а карьера Ханнэма стремительно понеслась вниз.
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