Прокуроры Томска найдут виновного в загрязнении воздуха 

Жители Томска с начала лета жалуются на неприятный запах. Экологи уже получили разрешение прокуратуры на проведение внеплановой проверки предприятия, которое напрямую занимается утилизацией отходов рядом с городом. Результаты проверки станут известны уже скоро — 13 августа. Между тем управление Россельхознадзора провела внеплановую проверку, результаты которой оказались плачевны: свыше 11 гектаров земель сельхозназначения загрязнено свиным навозом и куриным пометом. В отношении предприятия «Промпереработка», которая отвечает за утилизацию животноводческих отходов с предприятий «Сибирской Аграрной Группы» уже возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда окружающей среде.
Между тем прокуратура намерена провести проверку относительно работы контролирующих органов. В частности речь идет департаменте природных ресурсов Томской области и Россельхознадзоре: «Оценка будет дана как нами, так и следственными органами в отношении должностных лиц, которые допустили этот бардак», — цитирует РИА «Новости» прокурор области Виктор Романенко.
В случае если в ходе проверки будут выявлены факты нарушения закона, то материалы будут незамедлительно переданы в региональный Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.
Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.