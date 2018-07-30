В Еврейском музее кинокритик Антон Долин выступит с лекцией

В Еврейском музее на северо-востоке Москвы 2 августа пройдет открытый показ легендарного кинофильма «Служили два товарища» режиссера Евгения Карелова. Специальным гостем мероприятия станет известный российский критик Антон Долин, сообщили в пресс-службе музея.

— В ходе показа участники увидят Гражданскую войну Карелова, а также драматические события и приключения, которые предстоит пережить зрителям вместе с главными героями фильма. Антон Долин расскажет о роли Высоцкого в судьбе картины, его отношении к режиссеру и фильму после выхода киноленты на большой экран, — уточнили в пресс-службе музея.

Гостей ждут по адресу: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Начало в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте музея.