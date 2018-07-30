Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры

Чтобы создать фильм, который станет хитом, нужно вложить в его создание немаленькие суммы. Однако иногда продюсерам удаётся снять картину буквально за копейки, а она вдруг выстреливает и превращается в блокбастер. Именно так и произошло с этими лентами.

1. «Американские граффити», 1973. Режиссёр Джордж Лукас снял этот фильм всего за 770 тысяч долларов. В прокате фильм собрал 140 миллионов. Полученные Лукасом деньги позволили ему снять первый эпизод «Звёздных войн».

2. «Рокки», 1976. Никому не известный актёр Сильвестр Сталлоне написал сценарий ленты про боксёра за три дня и соглашался передавать права студии при условии, что сыграет главную роль. На это согласилась только кинокомпания United Artists, но и она урезала бюджет и сроки до минимума, чтобы не пострадать в случае провала. Съёмки длились месяц, бюджет составил 1 миллион долларов. «Рокки» очаровал публику, которая заплатила за билеты 225 миллионов.

3. «Паранормальное явление», 2007. Малобюджетный ужастик сняли в доме режиссёра Орена Пели на домашнюю видеокамеру за неделю. На создание триллера ушло 15 тысяч долларов, а в прокате он принёс 194 миллиона. Сегодня это самый выгодный фильм за всю историю кино, который окупил себя 13 000 раз!