Актеры, внезапно пропавшие с экранов

Снявшись в нескольких успешных картинах, актёры становятся звёздами. Их засыпают предложениями о новых съёмках и приглашают в телешоу, они украшают присутствием модные вечеринки и фестивали. Но потом по какой-то причине артисты исчезают. Эти исполнители внезапно пропали с больших экранов и теперь о них помнят только самые преданные фанаты.

1. Крис Такер . В начале девяностых Крис блистал в голливудских комедиях, а его звёздным часом стал фантастический боевик 1997 года, снятый Люком Бессоном , «Пятый элемент»: экстравагантный ведущий в исполнении Такера был самым ярким персонажем ленты. Затем последовал «Час пик» с Джеки Чаном , закрепивший за актёром статус звезды. Однако с двухтысячных Крис стал сниматься мало, поэтому сейчас молодой публике его имя мало что говорит.

2. Шон Пенн . Шон годами числился голливудской звездой и регулярно снимался в качественных лентах, хотя всегда имел репутацию скандалиста, не брезговал рукоприкладством и даже попадал в тюрьму. В двухтысячных Пенн получил два «Оскара», но с 2010 года его карьера катится под откос: за последние годы не вышло ни одной ленты с участием актёра.