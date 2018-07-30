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Актеры, внезапно пропавшие с экранов
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Актеры, внезапно пропавшие с экранов 

Рамблер 4 часа назад
Снявшись в нескольких успешных картинах, актёры становятся звёздами. Их засыпают предложениями о новых съёмках и приглашают в телешоу, они украшают присутствием модные вечеринки и фестивали. Но потом по какой-то причине артисты исчезают. Эти исполнители внезапно пропали с больших экранов и теперь о них помнят только самые преданные фанаты.
1. Крис Такер. В начале девяностых Крис блистал в голливудских комедиях, а его звёздным часом стал фантастический боевик 1997 года, снятый Люком Бессоном, «Пятый элемент»: экстравагантный ведущий в исполнении Такера был самым ярким персонажем ленты. Затем последовал «Час пик» с Джеки Чаном, закрепивший за актёром статус звезды. Однако с двухтысячных Крис стал сниматься мало, поэтому сейчас молодой публике его имя мало что говорит.
2. Шон Пенн. Шон годами числился голливудской звездой и регулярно снимался в качественных лентах, хотя всегда имел репутацию скандалиста, не брезговал рукоприкладством и даже попадал в тюрьму. В двухтысячных Пенн получил два «Оскара», но с 2010 года его карьера катится под откос: за последние годы не вышло ни одной ленты с участием актёра.
3. Джек Николсон. Николсон — несомненный голливудский небожитель, на счету которого три «Оскара» и 12 номинаций, что является рекордом среди актёров. С 2012 года Джек не снимается в кино. Ходили слухи, что у артиста проблемы с памятью, но его представители эту информацию опровергли. Сегодня Николсону 81 год, но, возможно, мы ещё увидим его в громком проекте.
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