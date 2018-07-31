Что сделал с Юрием Яковлевым «Идиот» 

В фильме режиссёра Александра Зархи «Анна Каренина» Юрий Яковлев сыграл Стиву Облонского. Перевоплотиться в Стиву Яковлеву помог опыт работы с другим режиссёром, Иваном Пырьевым, у которого артист снимался в роли князя Мышкина в «Идиоте». Картина «Идиот» шла в зарубежных кинотеатрах, поэтому члены съёмочной группы отправлялись в командировки. За границей Яковлев вкушал плоды сладкой жизни: жил в пятизвёздочных отелях, принимал участие в помпезных мероприятиях, даже научился делать заказы в барах. К моменту начала съёмок «Анны Карениной» он стал истинным джентльменом, поэтому и видел себя в роли Стивы. Пробы прошли отменно, режиссёр был впечатлен, но внезапно Яковлев получил известие о роспуске группы. Зархи слишком затягивал пробы других артистов, поэтому киночиновники задумались об остановке съёмок. Однако режиссёр всё-таки нашёл правильные аргументы, и работа стартовала. На площадке Юрий Васильевич встретил давнего приятеля, актёра Николая Гриценко, который в картине воплощал Алексея Каренина. Незадолго до начала съёмок Яковлев стал обладателем первого автомобиля, но водить пока не научился. Он припарковал свой «Москвич» во дворе рядом с киностудией. Запершись в машине, Яковлев и Гриценко порой пропускали по стаканчику после окончания рабочего дня.