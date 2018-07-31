«Алладин» пострадал из-за войны в Ираке

В 1992 году студия Disney выпустила очередной мультфильм «Алладин». Эта сказка моментально полюбилась зрителям, а красавице Жасмин начали подражать девчушки всего мира. Однако реальная история, по которой сняли романтическую анимационную ленту, была куда более интригующей. В основу мультфильма были положены сказки из книги «Тысяча и одна ночь», написанной ещё в девятом веке. Прообразом Жасмин стала Шахерезада, которая каждую ночь интриговала царя сказками без конца. А вот Алладин «родом» из другой книги — «Багдадский вор». Согласно первоначальному замыслу действия диснеевской ленты происходили в Багдаде», но, когда фильм был уже в работе, США развязали войну в Ираке, поэтому героев мультфильма поселили в вымышленный город Аграба. Но это стало не единственной сложностью: когда прошла премьера «Алладина», активисты начали высказывать претензии создателям, указывая на то, что в сказке присутствуют элементы расизма. Так, все положительные герои говорили на чистом английском языке, а вот отрицательные — с выраженным акцентом. Кроме того, в заглавной песне мультика нашли оскорбления стран Востока, поэтому часть слов в ней пришлось заменить.