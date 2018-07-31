Как калечат съемочные площадки

За красивой картинкой, которую видит зритель на киноэкране, стоит тяжёлый актёрский труд, работа операторов и режиссёра, гримёров и декораторов. Но нередко на съёмочной площадке происходят и настоящие драмы, оставляющие раны не только на душе, но и на теле.

1. Вигго Мортенсен в фильме «Властелин колец. Две крепости», 2002. В сцене, где артист пинал ногой шлем, в одном из дублей он сломал два пальца. И именно этот вариант оказался настолько выразительным, что вошёл в картину.

2. Холли Берри в фильме «Готика», 2003. В сцене борьбы между Холли и её партнёром Робертом Дауни-младшим последний не рассчитал силу и сломал Холли руку. Съёмки пришлось приостановить на два месяца.

3. Брэд Питт в фильме «Семь», 1995. В эпизоде с погоней Брэд порвал сухожилия руки. Травма оказалась настолько серьёзной, что сценаристы были вынуждены скорректировать сюжет.

4. Арис Комнинос в фильме «Квант милосердия», 2008. Каскадёр Арис Комнинос, выполнявший автомобильный трюк, врезался в стену, а потом то же произошло со сменным водителем. Оба мужчины оказались в больнице. Ещё пару дней спустя третий каскадёр не справился с управлением и упал на машине в озеро. К счастью, всем троим повезло: сложным травм они не получили.