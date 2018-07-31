Ещё
Как калечат съемочные площадки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Как калечат съемочные площадки 

Рамблер 15 часов назад
За красивой картинкой, которую видит зритель на киноэкране, стоит тяжёлый актёрский труд, работа операторов и режиссёра, гримёров и декораторов. Но нередко на съёмочной площадке происходят и настоящие драмы, оставляющие раны не только на душе, но и на теле.
1. Вигго Мортенсен в фильме «Властелин колец. Две крепости», 2002. В сцене, где артист пинал ногой шлем, в одном из дублей он сломал два пальца. И именно этот вариант оказался настолько выразительным, что вошёл в картину.
2. Холли Берри в фильме «Готика», 2003. В сцене борьбы между Холли и её партнёром Робертом Дауни-младшим последний не рассчитал силу и сломал Холли руку. Съёмки пришлось приостановить на два месяца.
3. Брэд Питт в фильме «Семь», 1995. В эпизоде с погоней Брэд порвал сухожилия руки. Травма оказалась настолько серьёзной, что сценаристы были вынуждены скорректировать сюжет.
4. Арис Комнинос в фильме «Квант милосердия», 2008. Каскадёр Арис Комнинос, выполнявший автомобильный трюк, врезался в стену, а потом то же произошло со сменным водителем. Оба мужчины оказались в больнице. Ещё пару дней спустя третий каскадёр не справился с управлением и упал на машине в озеро. К счастью, всем троим повезло: сложным травм они не получили.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира1
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту1
Андрей Губин: зачем певец сменил фамилию12
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»19
Видео
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
02:46
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту
Кино
01:38
Андрей Губин: зачем певец сменил фамилию
Концерты
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
07:42
Как на съемках запугивают актеров
Кино
04:40
Непредсказуемые кошмары прямого эфира
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение