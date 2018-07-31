Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту

Наверняка все знают, что актрисе, сыгравшей 16-летнюю Золушку, было 37 лет. Вспоминаем, кто еще исполнял роли далеко не по возрасту.

Янина Жеймо

Фильм "Золушка" прославил Янину Жеймо, именно этой ролью она запомнилась зрителям больше всего. И мало кто помнит, что это была предпоследняя работа 37-летней актрисы в кино, сыгравшей 16-летнюю девушку Золушку.

На самом деле многие роли Янины в кино и театре были именно такие: она играла девчонок-подростков и выглядела в этих образах очень убедительно. Это касалось не только ее актерских способностей, Жеймо отличалась хрупким девическим телосложением, ее рост был 148 см, а размер ноги 31.

Вера Алентова, Ирина Муравьева и Раиса Рязанова

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Три актрисы исполнили главные роли в легендарной картине "Москва слезам не верит", когда им всем было за 30. Как мы помним, в начале фильма все героини — школьные выпускницы.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Изначально режиссер фильма не планировал снимать свою жену Веру Алентову, но все молодые претендентки отказались. Сама же Алентова, которой на тот момент было 37 лет, была не в восторге от сценария, но согласилась.

Наталья Гундарева и Марина Неёлова

Кадр из фильма "Осенний марафон"

В фильме "Осенний марафон" актрисе Наталье Гундаревой — 31 год в реальной жизни, а играет она женщину гораздо старше своего возраста — жену главного героя, университетского преподавателя в исполнении Олега Басилашвили , которому 45 лет.

Кадр из фильма "Осенний марафон"

А актриса Марина Неёлова, сыгравшая молоденькую любовницу героя Басилашвили, на самом деле на год старше экранной жены в реальной жизни, ей 32.

Наталья Тенякова

Кадр из фильма "Любовь и голуби"

40-летняя Актриса сыграла бабу Шуру в фильме "Любовь и голуби" и получилось у нее это очень убедительно. Сколько лет бабе Шуре в фильме не уточняется, но ясно, что значительно больше сорока. Важно отметить, что не только грим сделал свое дело, но и игра актрисы: ее говор, походка и мимика.

Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Кстати, актер Сергей Юрский , исполнивший роль изворотливого дяди Мити, мужа бабы Шуры и любителя тайно выпить, тоже моложе своего экранного героя, ему было 49 лет.

Татьяна Аксюта

Кадр из фильма "Вам и не снилось"

24-летняя Татьяна Аксюта сыграла десятиклассницу Катю в "Вам и не снилось". К слову сказать, ее партнеру по фильму Никите Михайловскому, который также играет старшеклассника, на момент съемок было действительно 16 лет, как и в фильме.