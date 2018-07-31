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Как на съемках запугивают актеров
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Как на съемках запугивают актеров 

Рамблер 11 часов назад
Фильмы ужасов создаются, чтобы хорошенько напугать зрителей. Эффектность сцен зависит отчасти от таланта артистов, отчасти от работы гримёров и декораторов. Огромный вклад вносят и специалисты по компьютерным эффектам. А эти триллеры ужасают публику больше других, и причина в том, что во время съёмок напуганы были сами актёры.
1. «Чужой», 1979. В эпизоде, когда маленький Чужой вырывается из груди персонажа актёра Джона Хёрта, всё другие исполнители подпрыгнули по-настоящему. Гримёры обвесили Джона кусочками свинины, которые в нужный момент полетели на присутствующих, серьёзно напугав их.
2. «Крёстный отец», 1972. В финале фильма показано, как Вито Карлеоне играет со своим внуком Энтони. Актёр Марлон Брандо решил установить с мальчиком, игравшим Энтони, контакт, чтобы сцена выглядела действительно натуральной и трогательной. Для этого он засунул в рот апельсиновую корку и зарычал. Маленький артист при виде этого зрелища начал рыдать.
3. «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», 1971. Актёр Джин Уайлдер временами казался умалишённым, что пугало его маленьких партнёров по съёмочной площадке. Режиссёр Мел Стюарт подыгрывал ему: он не раскрывал детям, которые снимались в картине, всех подробностей новых эпизодов, чтобы их эмоции были естественными. В сцене с лодкой Джин навёл на детей такого страху, что некоторые и впрямь решили, что мужчина рехнулся.
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