Как на съемках запугивают актеров

Фильмы ужасов создаются, чтобы хорошенько напугать зрителей. Эффектность сцен зависит отчасти от таланта артистов, отчасти от работы гримёров и декораторов. Огромный вклад вносят и специалисты по компьютерным эффектам. А эти триллеры ужасают публику больше других, и причина в том, что во время съёмок напуганы были сами актёры.

1. «Чужой», 1979. В эпизоде, когда маленький Чужой вырывается из груди персонажа актёра Джона Хёрта, всё другие исполнители подпрыгнули по-настоящему. Гримёры обвесили Джона кусочками свинины, которые в нужный момент полетели на присутствующих, серьёзно напугав их.

2. «Крёстный отец», 1972. В финале фильма показано, как Вито Карлеоне играет со своим внуком Энтони. Актёр Марлон Брандо решил установить с мальчиком, игравшим Энтони, контакт, чтобы сцена выглядела действительно натуральной и трогательной. Для этого он засунул в рот апельсиновую корку и зарычал. Маленький артист при виде этого зрелища начал рыдать.