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В ЦАР убиты два сотрудника российского СМИ
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В ЦАР убиты два сотрудника российского СМИ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Двое сотрудников российского издания "Известия" убиты в Центральноафриканской республике. Вместе с ними обнаружено тело еще одного человека. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источники. Информацию подтвердили в посольстве ЦАР.
"То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками «Известий», — приводит ТАСС слова представителя посольства РФ в ЦАР.
Там добавили, что пока не имеют информации о третьем убитом.
"По поводу третьего убитого нет никакой точной информации", — сказали в дипмиссии.
Убийство произошло в центральной части страны, в 23 километрах от города Сибут. Сообщается, что все трое мужчин были убиты неизвестными вооруженными людьми. Тела погибших доставлены в местный госпиталь. В посольстве отметили, что «более точная информация об их личностях, их документах появится, наверное, уже только к утру» среды, 1 августа.
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