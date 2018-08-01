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Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
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Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки 

Рамблер 6 часов назад
Режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов, приглашая на роль разведчика Бородина в детектив «Тегеран-43» актёра Игоря Костолевского, сильно сомневались. Костолевский имел амплуа красавца, а им требовался настоящий супермен. Но когда Алов и Наумов поближе познакомились с артистом, то поняли, что он — идеальный кандидат. Однако когда Костолевский уже вжился в роль, то съёмки чуть было не сорвались. Дело в том, что перед началом работы Игорь Матвеевич отправился в отпуск, где сильно поправился. Режиссёры ужаснулись, увидев его пухлые щёки, которые никак не вписывались в облик советского разведчика, и обязали немедленно похудеть, поэтому актёр за неделю сбросил 10 кг. Зато во время съёмок никакие особые диеты ему не понадобились: лента была наполнена трюками, многие из которых Костолевскому пришлось выполнять самостоятельно, это и помогало артисту поддерживать физическую форму. Кроме того, у Костолевского и его партнерши Натальи Белохвостиковой был сложный возрастной грим. Его наносили ежедневно, процесс занимал около пяти часов, и всё это время артистам нельзя было ни есть, ни пить, чтобы грим не испортился.
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