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Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
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Чем готовы пожертвовать актеры ради премий 

Рамблер 5 часов назад
Ради того, чтобы показать персонажа на экране идеально, актёры идут порой на серьёзные жертвы: худеют или поправляются, отращивают бороды или полностью сбривают волосы, осваивают единоборства или учатся играть на музыкальных инструментах. А иногда трансформация внешности происходит в кресле гримёра.
1. Марион Котийяр и «Жизнь в розовом цвете» (2007). Марион сыграла в байопике великолепную Эдит Пиаф. Актрисе пришлось перенять и удивленный взгляд певицы, и её странноватую походку. А ещё Марион сбрила брови, чтобы быть больше похожей на «парижского воробушка». Старания Котийяр были оценены по достоинству — она получила «Оскар».
2. Хилари Суонк и «Парни не плачут» (1999). Хилари предстояло человека, который родился в женском теле, но с детства ощущал себя мужчиной. Ради съёмок актриса остригла волосы, а гримёры ежедневно накладывали ей грим, придающий лицу мужские черты. После выхода ленты Суонк стала оскаровским лауреатом.
3. Хавьер Бардем и «007: Координаты „Скайфолл“» (2012). В серии бондианы Хавьер выстпил в роли главного врага Джеймса Бонда. Актёру уже приходилось играть отрицательных героев, но кибер-террорист в его исполнении выглядит по-настоящему пугающе. Гримёры сделали из жгучего испанца Бардема белокурого и невзрачного, на первый взгляд, мужчину, который готовится уничтожить мир.
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