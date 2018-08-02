Тихонов попал в кино из-за поцелуев 

Станислав Ростоцкий предложил роль Матвея Морозова в фильме «Дело было в Пенькове» Сергею Гурзо. Под этого талантливому актёра с невероятным обаянием даже скорректировали сценарий. Но в последний момент Ростоцкий изменил решение и отказал Гурзо. Ходили слухи, что тот злоупотребляет спиртным, поэтому режиссёр решил, что с Гурзо будут трудности во время съёмок. Начались поиски нового исполнителя. Одним из претендентов был Вячеслав Тихонов, сыгравший к тому моменту шесть ролей в кино. Однако Ростоцкий считал, что Тихонов слишком красив и аристократичен для деревенского парня. В конце концов артиста решили пригласить. Как и другие претенденты, он принял участие в пробах. По настоянию режиссёра на пробах потенциальный Матвей Морозов должен был целоваться с одной из главных героинь, которую играла Светлана Дружинина. Ей пришлось поцеловаться с 11 претендентами! Но труды того стоили: после проб с Тихоновым Ростоцкий посоветовался с артисткой, кого бы хотелось ей видеть в качестве партнёра по съёмочной площадке. И она заявила, что Тихонов — самый хорошенький. Актёра утвердили, а позже он говорил, что именно в этом фильме он сыграл лучшую роль.