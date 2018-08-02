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Фильмы, снятые за немыслимые деньги
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Фильмы, снятые за немыслимые деньги 

Рамблер 2 часа назад
Голливудские продюсеры вкладывают колоссальные деньги в производство блокбастеров. Они руководствуются очевидным принципом: чем более насыщенным трюками и спецэффектами будет картина, тем больший успех её ждёт. Но с развитием технологий и увеличением запросов звёзд бюджеты картин разрастаются год от года. Так, в создание очень дорого для 1992 года фильма «Терминатор-2» вложили более 100 миллионов долларов, но сегодня он не входит даже в первую десятку самых дорогих фильмов. А какие же картины обошлись создателям немыслимо дорого?
1. «Водный мир», 1995. Бюджет 276 миллионов долларов. Фильм Кевина Костнера снимался на Гавайях, но ещё в процессе съёмок о нём начали ходить дурные слухи: с актёрами случилось несколько несчастных случаев, бюджет разрастался на глазах. В итоге фильм провалился в прокате, а критики разнесли его в пух и прах.
2. «Лига справедливости», 2017. Бюджет 300 миллионов долларов. В картине сошлись вместе главные герои Вселенной DC, и были основания думать, что лента сделает отличную кассу. Картина окупилась в прокате, собрав более 600 миллионов, но для столь затратного фильма такие сборы смехотворны.
3. «Пираты Карибского моря: На странных берегах», 2011. Бюджет 412 миллионов долларов. В четвёртой части франшизы отсутствовали Орландо Блум и Кира Найтли, но картину спас харизматичный Джек Воробей в исполнении Джонни Деппа. Фильм побил рекорды сборов, и это было спасением для создателей, которые всё-таки смогли отбить фантастический бюджет.
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