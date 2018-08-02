Что смотреть в кино на этой неделе

На этой неделе в российский прокат выходит «Между рядами» — мелодрама немецкого режиссера Томаса Штубера о тихой любви скромных работников универсама со звездой «Тони Эрдманна» Сандрой Хюллер в главной роли. Будет и страшное: приквел американской франшизы «Судная ночь» и канадский зомби-апокалипсис «Голодные Z».

«Между рядами», Германия, режиссер Томас Штубер (2018)

Меланхоличная мелодрама о любви в немецком супермаркете — грустная, красивая и честная. Кристиан, суровый парень в клетчатой рубашке, устраивается водителем автопогрузчика в большой магазин. Здесь он встречает Марион — улыбчивую светловолосую девушку из кондитерского отдела. Между рядами консервированных овощей, колбас и диетических батончиков проходят их первые робкие свидания. Выйти за пределы супермаркета их отношениям не суждено — после смен Марион отправляется домой, где ее ждет муж.

Исполнитель роли Кристиана актер Франц Роговский в России известен мало, но на родине его называют «молодым Хоакином Фениксом » — его невероятное сходство с американским актером сложно не заметить. А Сандру Хюллер, исполнившую роль Марион, вы узнаете сразу: она сыграла дочь главного героя в фильме Марен Аде «Тони Эрдманн», номинированном на «Оскар» в прошлом году. Премьера фильма «Между рядами» прошла на Берлинском кинофестивале. Картина получила премию Немецкой киноакадемии в номинации «Лучший художественный фильм».

«Голодные Z», Канада, режиссер Робин Обер (2018)

Вспышка неизвестной науки болезни охватывает небольшой город возле Квебека, окруженный живописными лесами. Вирус превращает людей в зомби и заставляет бродить по округе в поисках жертв, забыв о любви, дружбе и добром соседстве. Немногочисленные уцелевшие жители города пытаются добраться до безопасного места.

Зомби-хоррор канадского режиссера Робина Обера, премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Квебеке, восторга критиков не вызвал: «Голодных» обвиняют в обилии сюжетных и художественных клише и общей невразумительности. Впрочем, снять радикально новое кино про зомби после фильмов отца-основателя жанра Джорджа Ромеро , драмы Дэнни Бойла «28 дней спустя» и сериала «Ходячие мертвецы» действительно непросто. А все обязательные составляющие в фильме Обера в наличии: кровь, крик, погони, тревожная музыка.

«Судная ночь. Начало», США, режиссер Джерард МакМюррей (2018)

Четвертый фильм культовой американской франшизы-антиутопии об абсурдно жестоком эксперименте, в ходе которого ровно на одну ночь в году в Америке будущего легализуются все преступления, рассказывает о том, как страна дошла до жестоких игр. «Судная ночь» от фильма к фильму становится все более страшной, и все отчетливее в ней звучит тема расового неравенства — на время страшной ночи белое большинство преимущественно остается в безопасности.

Тоталитарное правительство, пришедшее к власти после крупного экономического кризиса, пытается таким образом решить проблему преступности: предполагается, что маргиналы просто перебьют друг друга. Поначалу разрешение делать в эту ночь все что угодно жители воспринимают как повод для раскованных вечеринок. Эксперимент оказывается под угрозой, и тогда в неблагополучном районе десантируются замаскированные под мирных жителей военные и открывают огонь.

Приквел снял Джерард МакМюррей, а Джеймс Демонако , снявший все три предыдущие части по своим сценариям, на этот раз оставил за собой только драматургию.

«Гранатовый браслет», СССР, режиссер Абрам Роом (1964)

Отдохнуть от кровавых жестоких драм поможет старый добрый фильм. В нем, правда, тоже умирают, но исключительно от роковой любви. Мелодрама «Гранатовый браслет», снятая мэтром советского кино Абрамом Роомом по одноименной повести Александра Куприна , вошла в программу «Книга на экране» сети «Москино».

Цветную мелодраму о безответной любви чиновника Желткова к замужней княгине Шеиной Роом снял спустя почти 30 лет после «Строгого юноши», в котором герои оказываются в похожей на первый взгляд ситуации: богатый муж, красавица-жена, влюбленный в нее молодой человек. Но если «Строгом юноше» Роом превращает любовный треугольник в битву титанов духа, то в «Гранатовом браслете» он лишь следует за печальной историей Куприна.

Увидеть фильм можно будет в кинотеатре «Искра» 5 августа в 14:00.