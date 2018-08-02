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Что смотреть в кино на этой неделе 

Mos.ru 7 часов назад
На этой неделе в российский прокат выходит «Между рядами» — мелодрама немецкого режиссера Томаса Штубера о тихой любви скромных работников универсама со звездой «Тони Эрдманна» Сандрой Хюллер в главной роли. Будет и страшное: приквел американской франшизы «Судная ночь» и канадский зомби-апокалипсис «Голодные Z».

«Между рядами», Германия, режиссер Томас Штубер (2018)

Меланхоличная мелодрама о любви в немецком супермаркете — грустная, красивая и честная. Кристиан, суровый парень в клетчатой рубашке, устраивается водителем автопогрузчика в большой магазин. Здесь он встречает Марион — улыбчивую светловолосую девушку из кондитерского отдела. Между рядами консервированных овощей, колбас и диетических батончиков проходят их первые робкие свидания. Выйти за пределы супермаркета их отношениям не суждено — после смен Марион отправляется домой, где ее ждет муж.
Исполнитель роли Кристиана актер Франц Роговский в России известен мало, но на родине его называют «молодым Хоакином Фениксом» — его невероятное сходство с американским актером сложно не заметить. А Сандру Хюллер, исполнившую роль Марион, вы узнаете сразу: она сыграла дочь главного героя в фильме Марен Аде «Тони Эрдманн», номинированном на «Оскар» в прошлом году. Премьера фильма «Между рядами» прошла на Берлинском кинофестивале. Картина получила премию Немецкой киноакадемии в номинации «Лучший художественный фильм».
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«Голодные Z», Канада, режиссер Робин Обер (2018)

Вспышка неизвестной науки болезни охватывает небольшой город возле Квебека, окруженный живописными лесами. Вирус превращает людей в зомби и заставляет бродить по округе в поисках жертв, забыв о любви, дружбе и добром соседстве. Немногочисленные уцелевшие жители города пытаются добраться до безопасного места.
Зомби-хоррор канадского режиссера Робина Обера, премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Квебеке, восторга критиков не вызвал: «Голодных» обвиняют в обилии сюжетных и художественных клише и общей невразумительности. Впрочем, снять радикально новое кино про зомби после фильмов отца-основателя жанра Джорджа Ромеро, драмы Дэнни Бойла «28 дней спустя» и сериала «Ходячие мертвецы» действительно непросто. А все обязательные составляющие в фильме Обера в наличии: кровь, крик, погони, тревожная музыка.
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«Судная ночь. Начало», США, режиссер Джерард МакМюррей (2018)

Четвертый фильм культовой американской франшизы-антиутопии об абсурдно жестоком эксперименте, в ходе которого ровно на одну ночь в году в Америке будущего легализуются все преступления, рассказывает о том, как страна дошла до жестоких игр. «Судная ночь» от фильма к фильму становится все более страшной, и все отчетливее в ней звучит тема расового неравенства — на время страшной ночи белое большинство преимущественно остается в безопасности.
Тоталитарное правительство, пришедшее к власти после крупного экономического кризиса, пытается таким образом решить проблему преступности: предполагается, что маргиналы просто перебьют друг друга. Поначалу разрешение делать в эту ночь все что угодно жители воспринимают как повод для раскованных вечеринок. Эксперимент оказывается под угрозой, и тогда в неблагополучном районе десантируются замаскированные под мирных жителей военные и открывают огонь.
Приквел снял Джерард МакМюррей, а Джеймс Демонако, снявший все три предыдущие части по своим сценариям, на этот раз оставил за собой только драматургию.
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«Гранатовый браслет», СССР, режиссер Абрам Роом (1964)

Отдохнуть от кровавых жестоких драм поможет старый добрый фильм. В нем, правда, тоже умирают, но исключительно от роковой любви. Мелодрама «Гранатовый браслет», снятая мэтром советского кино Абрамом Роомом по одноименной повести Александра Куприна, вошла в программу «Книга на экране» сети «Москино».
Цветную мелодраму о безответной любви чиновника Желткова к замужней княгине Шеиной Роом снял спустя почти 30 лет после «Строгого юноши», в котором герои оказываются в похожей на первый взгляд ситуации: богатый муж, красавица-жена, влюбленный в нее молодой человек. Но если «Строгом юноше» Роом превращает любовный треугольник в битву титанов духа, то в «Гранатовом браслете» он лишь следует за печальной историей Куприна.
Увидеть фильм можно будет в кинотеатре «Искра» 5 августа в 14:00.
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