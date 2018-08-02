Фильмы ужасов, которые стали реальностью

Любители триллеров наверняка слышали от окружающих, что пристрастие к просмотру ужасов — увлечение нездоровое. Часто мы относимся к такому утверждению скептически, но для некоторых слишком восприимчивых людей ужастик может стать руководством к действию.

1. «Королева проклятых», 2002. Шотландец Аллан Мензис, забивший молотком своего приятеля, утверждал, что главная героиня фильма, королева вампиров, являлась к нему и обещала бессмертие. Ради этого он решил попробовать кровь умершего на вкус.

2. «Судная ночь», 2013. Американский подросток Джонатан Круз убил трёх человек в 2016 году. Кроме того, ему приписывают похищение, запугивание, попытку вооружённого ограбления и нанесение тяжких телесных повреждений. Задержанный парень объяснил своё поведение просмотром «Судной ночи». Кстати, Круз был не единственным, кто поверил сюжету хоррора о том, что правительство США одну ночь в году разрешило безнаказанно убивать.

3. «Тёмные воды», 2002. Элизу Лэм нашли в 2013 году в цистерне с водой на крыше отеля в Лос-Анджелесе. Поскольку у Элизы были психические проблемы, следствие остановилось на версии самоубийства. Очень похожий сценарий был реализован в японском триллере «Тёмные воды».