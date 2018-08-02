«Между рядами»: фильм о любви и трагедии

Фильм "Между рядами", рассказывающий о недозревшей любви и поиске взаимопонимания между работниками супермаркета, получил высокую оценку на Берлинском кинофестивале, где был отмечен сразу двумя призами — Гильдии немецкого арт-хауса и экуменического жюри. Хотя картина могла бы получить и "Золотого Медведя", но жюри, возглавляемое Томом Тыквером , распорядилось иначе.

Фильм снять по новелле немецкого писателя, сценариста Клеменса Майера, включенной в сборник "Ночь, огни".

Сотрудничество Томаса Штубера с Клеменсом Майером — приносит заметные плоды. Они хорошо знают и понимают друг друга. Оба родились в ГДР, оба были свидетелями падения Берлинской стены. Этот творческий союз, подпитанный общностью интересов, нашел отражение в первой короткометражке "О собаках и лошадях", снятой во время учебы в 2012 году. И сразу студенческий "Оскар" — награда, которую Американская киноакадемия вручает лучшим работам учащихся международных киношкол.

Через три года в прокат вышел полнометражный "Херберт" — драма о некогда известном боксере из ГДР ( Петер Курт ), которому врачи ставят смертельный диагноз. В рецензиях её сравнивали с "Рестлером" Даррена Аронофски. Картина получила от Немецкой киноакадемии премию "Лола в серебряном" за лучший фильм года и награды за лучшую мужскую роль и грим.

Кадр из фильма "Между рядами"

Новелла "Между рядами" в некотором смысле автобиографична. Клеменс Майер какое-то время работал водителем вилочного погрузчика в супермаркете. И все герои, о которых идет речь, "живут" в супермаркете, это их дом и даже крепость, где они и работают, и отмечают праздники, и ссорятся, и влюбляются. А за пределами дома — у каждого свое невеселое счастье или веселое горе, и это не одно и тоже. Не случайно режиссер выпускает своих героев "на волю" ближе к финалу фильма, и только тогда зритель узнает про "скелеты в шкафу".

А пока по бетонному полу огромного ангара под музыку Штрауса вальсирует погрузчик. Среди стеллажей встречаются, расходятся рабочие, раскладчики, продавцы. Кто-то ищет кого-то, а кто-то — находит. Три главных героя — Марион (актриса Сандра Хюллер , ее прославила роль в трагикомедии Марен Аде "Тони Эрдманн", номинация на "Оскар"), Кристиан (актёр Франц Роговский , подробнее о нем чуть позже) и Бруно (актёр Петер Курт известен по фильму "Рай"). У укаждого своя история, сплетённая в общий сюжетный узел.

Спрятав татуировку под клетчатой рубашкой, неуверенный, молчаливый, необъяснимо робкий и ещё более необъяснимо нежный Кристиан, учится управлять погрузчиком и адекватно реагировать на внимание Марион. Она — блондинка из отдела сладостей, кокетливая, игривая, таинственная. Бруно — старожил супермаркета, бывший дальнобойщик, наставник Кристиана. Он вкладывает в него душевные силы, как в сына…

Кристиану новая профессия дается нелегко. Стеллажи высокие, бесконечные. И для того, чтобы снять с верхней полки огромный ящик с бутылками и не свалить его на пол, надо не только почувствовать неуклюжий "транспорт", но и поверить в себя. И мы, зрители, вместе с Бруно, затаив дыхание наблюдаем, как Кристиан набирается опыта, как, наконец, проходит испытательный срок, и как, выпив чашечку кофе из автомата во время регламентированного обеденного перерыва вместе со светловолосой Марион, открывает в себе, загнанную внутрь, способность любить.

Кадр из фильма "Между рядами"

И вот — триумф, парень с гордостью везт Марион на погрузчике. Ух, скажите вы, ну что за детский сад! Это кино не надо пересказывать, "Между полками" надо смотреть, чтобы вобрать его магию. Если разбирать картину по полочкам, не по тем, что на экране, а по критическим, — то, конечно же "Между рядами" — это производственное кино. В советское время таких (в смысле жанра) — мы насмотрелись досыта. Но это совсем другое кино. Исключительность этой картины — в её неспешности и завораживающих подробностях.

Скучная обыденность производственных будней насыщена поэзией. Режиссёру удалось сотворить чудо из тишины, прерываемой классической музыкой, из переполненных товарами стеллажей, из робких полувзглядов, полуслов — предвестников сильных, неожиданных чувств.

Теперь пару обещанных слов об актёре. Франц Роговский известен по фильмам "Хэппи-энд" и "Джульетта". The New York Times называет его новым секс-символом Германии. Сейчас Роговский снимается у американского классика Терренса Малика в его новой военной драме "Радегунд". Но именно в фильме "Между полками" он спрятал свою мужскую энергию и привлекательность под синенькую униформу, он — бесцветная "шинель", маленький человек. Но именно его появление в супермаркете приводит в действие "уснувшие часы".

В комнате, где стоит кофейный автомат, на стене наклеены фотообои с пальмой и пляжем. В ушах Кристиан вместо привычного бряканья стеклотары и скрипа погрузчиков, поет море. Море — надежды. Он готов плыть в неизвестность, он готов захлебнуться волной, но для этой любви есть только одно место — между полками. Режиссёр Томас Штубер признаётся: "Я стал мечтать о том, чтобы экранизировать новеллу Клеменса Мейера "Между рядами", я был одержим идеей одинокого молодого человека, который ныряет в ночные ряды оптового супермаркета".

В картине доминирует драматизм — "как свойство человеческого духа, пробуждаемое ситуациями, когда заветное и насущное для человека остаётся неосуществлённым". И эта обманчивая в своей простоте картина становится настоящей энциклопедией чувств. Для каждого из нас.