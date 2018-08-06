Шевченко выразил готовность дать показания по делу об убийстве Джемаля в ЦАР

Российский журналист Максим Шевченко заявил о готовности дать показания по делу об убийстве в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля . Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шевченко, он бы хотел, чтобы следователи допросили и его тоже. Он добавил, что есть свидетели, которые способны «пролить свет» на произошедшее.

"Он (Джемаль. — Газета.Ru ) накануне отъезда просто со мной подробно разговаривал про эту командировку", — сказал Шевченко.

Он добавил, что хотел отговорить коллегу от командировки, но Джемаль поехал, так как ему были нужны деньги.