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Шевченко выразил готовность дать показания по делу об убийстве Джемаля в ЦАР
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Шевченко выразил готовность дать показания по делу об убийстве Джемаля в ЦАР 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский журналист Максим Шевченко заявил о готовности дать показания по делу об убийстве в Центральноафриканской республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Шевченко, он бы хотел, чтобы следователи допросили и его тоже. Он добавил, что есть свидетели, которые способны «пролить свет» на произошедшее.
"Он (Джемаль. — Газета.Ru) накануне отъезда просто со мной подробно разговаривал про эту командировку", — сказал Шевченко.
Он добавил, что хотел отговорить коллегу от командировки, но Джемаль поехал, так как ему были нужны деньги.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что свидетельство о смерти убитого в ЦАР российского журналиста Орхана Джемаля потеряно, но Москва прилагает усилия для восстановления документа.
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