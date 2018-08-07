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Главные события ночи с 6 на 7 августа
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Главные события ночи с 6 на 7 августа 

Вечерняя Москва 20 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Погибшие в ЦАР журналисты посмертно удостоены премии «Редколлегия»‍, Войны в Южной Осетии можно было избежать, Наказание за выезд на встречку, возможно, изменят, Сотовые операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге внутри страны и другие важные городские и мировые события прошедшей ночи.
Погибшие в ЦАР журналисты посмертно удостоены премии «Редколлегия»‍. Они работали над фильмом о деятельности российских частных военных корпораций за рубежом.
Дмитрий Медведев: войны в Южной Осетии можно было избежать.
Дело убитого тремя дочерьми отца передали в центральный аппарат СК.
Наказание за выезд на встречку, возможно, изменят.
Сотовые операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге внутри страны. Это может повлияет на стоимость тарифов мобильной связи.
Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана.
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