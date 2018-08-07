Погибшие в ЦАР журналисты посмертно удостоены премии «Редколлегия»‍

Журналисты работали над фильмом о деятельности российских частных военных корпораций за рубежом.

Журналист Орхан Джемаль , режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, убитые в Центральноафриканской республике, посмертно стали победителями премии «Редколлегия» за мужество и преданность профессии.

Известно, что журналисты работали над фильмом о деятельности российских частных военных корпораций за рубежом.

"Редколлегия" является независимой премией в области профессиональной журналистики.

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