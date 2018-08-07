Погибшие в ЦАР журналисты посмертно удостоены премии «Редколлегия»‍ 

Журналисты работали над фильмом о деятельности российских частных военных корпораций за рубежом.
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, убитые в Центральноафриканской республике, посмертно стали победителями премии «Редколлегия» за мужество и преданность профессии.
Известно, что журналисты работали над фильмом о деятельности российских частных военных корпораций за рубежом.
"Редколлегия" является независимой премией в области профессиональной журналистики.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В 23 километрах от города Сибут в Центральноафриканской Республике в ночь на 31 июля убиты три человека, у которых обнаружены пресс-карты. Выяснилось, что среди убитых оказались журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко (подробнее…). Информацию об этом официально подтвердили в Министерстве иностранных дел России. Следственный комитет России по данному факту возбудил уголовное дело. В скором времени выяснилось, что российскую съемочную группу атаковала группа из 10 человек. В нападении подозреваются повстанцы «Селека» (далее…). В Москве около Центрального дома журналистов после трагедии планируют установить монумент в память о погибших в «горячих точках» журналистах. К расследованию убийства российской съемочной группы присоединилась полиция ООН (по теме…). Подробнее о погибших читайте в материале «Вечерней Москвы» (далее…)