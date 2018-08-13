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В Барнауле свалку DVD-дисков придется убирать администрации района
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В Барнауле свалку DVD-дисков придется убирать администрации района 

АиФ — Алтай 6 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Минприроды Алтайского края потребовало от администрации ликвидировать несанкционированную свалку DVD-дисков в Индустриальном районе.
Напомним, 8 августа на территории ленточного бора местный житель нашел около сотни DVD-дисков с играми. Причем среди дисков были и новые.
На место свалки выехал госинспектор Минприроды для проведения обследования. По результатам проверки было установлено, что территории, которую используют для выброса мусора, нет в госреестре объектов размещения отходов. Не найден и нарушитель.
Ликвидировать свалку обязали администрацию Центрального района.
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