Гройсман поручил снять честный фильм о Стусе после скандала с Медведчуком

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости . Премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что поручил руководству Минкульта и Госкино вместе с авторами фильма об украинском поэте Василии Стусе сделать все, чтобы история его жизни была показана правдиво.

Ранее в интернете появилась информация, что из сценария фильма о поэте Стусе, который должен выйти на экран в 2019 году, убрали сцену с нынешним лидером движения «Украинский выбор — право народа», представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком , который был адвокатом поэта.

"О ситуации со съемками фильма о Василии Стусе. Недопустимо, когда кто-то пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную кому-то. Мы не должны с этим мириться! Поэтому я поручаю руководству Минкульта и Госкино в максимально сжатые сроки собрать авторов фильма и общественность чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история моего земляка — настоящего патриота и борца за свободу Украины Василия Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений. Это — дело чести", — написал Гройсман на своей странице в соцсети Facebook.

Василий Стус был украинским поэтом и диссидентом, которого в 1980 году Киевский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы и пяти годам ссылки. Срок Стус отбывал в колонии в Пермской области, где умер в 1985 году. Во время судебного заседания его защищал адвокат Медведчук. Стус ходатайствовал об отводе Медведчука, но суд не разрешил этого сделать. Медведчук признал вину своего подзащитного и попросил суд учесть смягчающие обстоятельства.