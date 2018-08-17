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Граффити с Чебурашкой и героями «Простоквашино» появятся на электрощитовых Москвы в память об Э. Успенском
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Граффити с Чебурашкой и героями «Простоквашино» появятся на электрощитовых Москвы в память об Э. Успенском 

Агентство «Москва» 17 августа 2018
Фото: Газета.Ru
На наземных объектах ГУП «Москоллектор» в память о писателе Эдуарде Успенском появятся граффити с Чебурашкой и героями мультфильмов про Простоквашино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник отдела капитального ремонта предприятия Максим Ртищев.
«В память об Э. Успенском на объекты Москоллектора будут нанесены граффити с изображением Чебурашки и крокодила Гены. Эти персонажи, на мой взгляд, являются классическими, на них выросло не одно поколение. Дизайн этих граффити уже утвержден. Во вторник следующей недели их можно будет увидеть. На данный момент происходит подготовка поверхности электрощитовых. Эти объекты находятся внутри жилой застройки: во дворах, рядом с детскими площадками. Изображения персонажей Э. Успенского будут нанесены на 20 объектов», — заявил он.
М. Ртищев отметил, что на объекты Москоллектора планируется также нанести изображения героев мультфильмов про Простоквашино.
«Дизайн проектов с изображениями героев «Простоквашино» мы планируем согласовать до конца следующей недели. Так что тематика персонажей Э. Успенского» будет расширена», — добавил собеседник агентства.
Писатель Э. Успенский скончался 14 августа на 81-м году жизни.
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