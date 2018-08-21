Американцы пригрозили иском к Netflix за фильм с детской порнографией

Анонсированная трансляция фильма «Желание» аргентинского режиссера Диего Каплана вызвала возмущение Совета по телевидению американских родителей, которые пригрозили иском в суд. Как сообщил портал Hollywood Reporter, причиной стала сцена, где девятилетняя девочка занимается мастурбацией.

В самом фильме две школьницы смотрят фильм с участием Джона Форда , сидя на подушках. Одна из них начинает «ерзать», а другая внимательно за ней наблюдает.

Однако подобным заявлением был удивлен и сам режиссер, который объяснил, что девочки просто копировали сцену и просматриваемого фильма, где ковбои ехали на лошадях. При этом сами девочки не понимали, что происходит в силу своего возраста.

«То, как вы думаете об этой сцене зависит от уровня вашей развратности», — объяснил Диего Каплан.

При этом во время съемок на площадке находились матери детей, которые контролировали все происходящее.

Президент Совета телевидения родителей Тимоти Винтер в своем открытом письме заявил, что Netflix не может участвовать в распространении подобного контента, не предлагая фильтров для детей, чтобы оградить их подобных зрелищ. Он также известен своими требованиями запретить сериалы «Тринадцать причин почему» и «Большой рот» из-за соображения самоубийств и сексуализации детей.

Netflix удалил фильм «Желание» со своего сервиса. Никаких комментариев по этому поводу компания не дала.