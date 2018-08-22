Реальная история Моаны

В 2016 году компания Disney представила очередной полнометражный мультфильм «Моана», который сразу же полюбился зрителям. Но создателей этой истории вдохновила не сама Моана, а мифический полинезийский персонаж — Мауи. Но посмотревшие мультик полинезийцы не узнали персонажа, ведь мифический Мауи — молодой человек худощавого телосложения с волосами, собранными в пучок на макушке. В фильме Disney он выглядит совсем иначе, потому мультипликаторы, по их словам, хотели сделать внешность Мауи более героической. А вот некоторые жители Полинезии остались недовольны тем, что Мауи — насмешливый и даже немного агрессивный толстяк и даже не хотели пускать детей в кинотеатры.

Перед тем, как начать создание мультфильма, авторы отправились в Полинезию и общались там с историками, лингвистами, хореографами и простыми жителями, чтобы максимально точно передать характер героев. Именно там и родился образ девушки Моаны, отважной, независимой, самостоятельной, которая способна обойтись и без принца. Кроме того, создатели «Моаны» продемонстрировали некоторые национальные традиции полинезийцев и переписали диалоги героев, учтя местный сленг, чтобы мультфильм пришёлся по вкусу островитянам.