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Тест: Угадайте мультфильм по первому кадру
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Тест: Угадайте мультфильм по первому кадру 

Tlum.ru 4 часа назад
Фото: Tlum.ru
«Да я этот мультфильм сто раз смотрел, я его с любого кадра узнаю!» — говорите вы, а мы, если честно, сомневаемся. Мы уже проверяли, вспомните ли вы мультфильм по самому нелепому кадру из него, а в этот раз хотим проверить, насколько хорошо вы знаете, с чего все началось.
Угадайте мультфильм по самому первому кадру. Конечно, мы не брали те мультфильмы, где первое, что мы видим — лицо главного героя. И все же все мультфильмы известные, так что — зовите детей в помощь и вперед!
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