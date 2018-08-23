Тест: Угадайте мультфильм по первому кадру

«Да я этот мультфильм сто раз смотрел, я его с любого кадра узнаю!» — говорите вы, а мы, если честно, сомневаемся. Мы уже проверяли, вспомните ли вы мультфильм по самому нелепому кадру из него, а в этот раз хотим проверить, насколько хорошо вы знаете, с чего все началось.

Угадайте мультфильм по самому первому кадру. Конечно, мы не брали те мультфильмы, где первое, что мы видим — лицо главного героя. И все же все мультфильмы известные, так что — зовите детей в помощь и вперед!

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: Тест: Угадаете ли вы героя советского мультфильма по его эскизу? Тест: Угадай героя мультфильма по глазам