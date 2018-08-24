Во Владивостоке любители парковаться на газонах поплатятся деньгами

Любители парковаться на газонах, озеленённых территориях, а также клумбах Владивостока теперь заплатят штраф за свои деяния.

В ходе планового рейда, за последний месяц, к ответственности было привлечено более 60 автолюбителей. Помимо проверок, с обращениями о нарушениях обращаются также и граждане города. Благодаря оперативной работе только за последний месяц были наказаны в Советском районе 50 автолюбителей, в Первореченском — 33, в Ленинском — 31, в Первомайской — 12, во Фрунзенском — 8. Всем назначены штрафы.

Отметим, администрацией края рассматривается вопрос об увеличении штрафов за парковку на газонах, незаконную торговлю, организацию свалок и многие другие нарушения в сфере благоустройства Владивостока.