Звезды на красной дорожке. В Оренбурге идет XI Международный кинофестиваль

Оренбург вновь принимает гостей и участников XI международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард». Церемония открытия проходила в СКК «Оренбуржье» и собрала более 4000 любителей кино. Праздничный вечер перешел в первый кинопоказ: Оренбург первым увидел вторую часть «Училки».

Встречали как родных

24 августа на красной дорожке в СКК «Оренбуржье» блистали звезды — ведущие церемонии Леонид Ярмольник и Николай Фоменко, гостья фестиваля Алика Смехова, финалист шоу «Голос» Шарип Умханов и финалист шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт, Данила Дунаев с супругой, режиссеры и актеры фестивальных картин. Среди участников открытия — актриса Светлана Камынина, известная зрителям по популярному сериалу «Интерны», актриса Елена Бирюкова. Леониду Ярмольнику и Николаю Фоменко даже не пришлось «разогревать» публику — гостей встречали на «ура».

На церемонии гостям и участникам фестиваля представили членов жюри всех трех конкурсов.

В них вошли писательница и сценарист Анна Козлова, итальянский режиссер и продюсер Пивио (Роберто Пискиутта), член гильдии кинокритиков Fipresci француженка Барбара Лорей де Лашаррьер, режиссер из Турции Йешим Устаоглу, известная итальянская актриса Кармен Джардина, кинокритик Бастиан Меерсонне.

Губернатор Юрий Берг тепло поздравил зрителей с открытием кинофестиваля и пригласил оренбуржцев чаще ходить в кинотеатры.

«Фестиваль — это встречи с любимыми актерами, творческие вечера, погружение в особую атмосферу фестиваля и просто возможность посмотреть хорошее кино. Причем возможность, которая сегодня есть не только у городского, но и у сельского зрителя. За три года в Оренбуржье появилось 12 кинотеатров, готовятся к открытию еще три. Посещаемость оренбургских кинозалов каждый год увеличивается вдвое — в прошлом году оренбуржцы купили 230 тысяч билетов. И это не считая тех, кто побывал на открытых кинопоказах», — подчеркнул глава региона.

Их связала музыка

Жюри международного и российского конкурсов в этом году возглавили композиторы, создающие музыку для кино, поскольку, по словам главы кинокомпании «Фабрика Арт Кино» и кинорежиссера Татьяны Воронецкой, «музыка в кино играет огромную роль».

«Когда председателем международного жюри стал Пивио (Роберто Пискиутта, Италия), мы поняли, что российское жюри тоже должен возглавить композитор и пригласили Артема Васильева, российского композитора, автора саундтрека к блокбастеру «Экипаж», — рассказала накануне церемонии открытия Татьяна Воронецкая.

Артем Васильев обещал, что оценивать фильмы жюри будет с позиции зрителя, не отделяя с профессиональной точки зрения работу актеров от работы операторов или режиссеров, а рассматривая фильм как единое целостное произведение.

Роберто Пискиутта, в свою очередь, высоко оценил вклад российских композиторов в создание музыки: «Очень важно, чтобы музыка помогала воспринимать картину, она часть драматургии». Музыкант также отметил, что в Италии музыке в кино уделяется гораздо меньше внимания, нежели в России.

Кино под открытым небом

Первый приз фестиваля за вклад в развитие киноискусства был вручен уже на церемонии открытия. Его получил народный артист России, знаменитый актер театра и кино Александр Михайлов. Татьяна Воронецкая, вручая приз, сказала, что Александр Яковлевич олицетворяет собой настоящего «мужчину СССР», а любовь и уважение его герои фильмов снискали у многих поколений.

Музыка кино стала неотъемлемой частью самой церемонии. Пели на открытии все — Леонид Ярмольник — знаменитый «Перекресток семи дорог» из кинофильма 1998 года «Перекресток», Алика Смехова исполнила трогательный романс, Даниле Дунаеву аплодировали за хит «Aerosmith». Любимец публики Рутгер Гарехт зажег публику песней «Журавль по небу летит» из кинофильма «Бумбараш».

Этим же вечером в кинотеатре «Космос» прошел показ фильма открытия «Последнее испытание», второй части кинодрамы «Училка» режиссера Алексея Петрухина. Как и первый фильм, после показа она вызвала горячую дискуссию.

Субботним вечером порядка 1500 оренбуржцев и гостей города пришли на акцию «Ночь кино». Она стала частью кинофестиваля. Экран для ночного показа фильма разместили прямо на фасаде Дома Советов. Зрители расположились в мягких креслах-грушах в сквере. Официальное начало мероприятия было назначено на 20.00, но творческие площадки начали работу за два часа до этого времени. На большом экране демонстрировали отечественный фильм-сказку «Последний богатырь».

Старт акции дал популярный актер Марат Башаров. Он приехал в Оренбург, чтобы презентовать здесь фильм «Мулла», который борется за сарматского льва в конкурсе российских картин «Сплетенные параллели». К слову, каждый вечер в парке «Салют, Победа!» проходят показы конкурсных картин.

Всего на фестивальной неделе зритель увидит более 70 конкурсных и внеконкурсных картин. Победители фестиваля заберут сарматских львов 30 августа. До этого в Оренбурге пройдет немало творческих встреч, концертов и мастер-классов знаменитых гостей, некоторые из них примут участие в торжественном открытии нового кинотеатра в Александровском районе.