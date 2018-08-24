В Детском киноклубе показали «Сказку о потерянном времени»

Центральная библиотека Щербинки в очередной раз с радостью встретила юных киноманов в Детском киноклубе. 24 августа ребята посмотрели поучительный фильм «Сказка о потерянном времени», снятый по одноименному произведению Евгения Шварца . «Очень нужный фильм особенно для младших подростков, которым кажется, что жизнь — это череда игр, развлечений и удовольствий. Фильм, который заставляет задуматься и, может быть, изменить отношение к собственной жизни. Ведь детство — очень важная пора. Все навыки и умения из детства мы несём с собой во взрослую жизнь», — отметила ведущая Киноклуба Виктория Башак.

После просмотра ребята сыграли в интерактивную викторину «Делу время, потехе час», с помощью которой проверили себя на внимательность, умение делать правильные выводы. Вспомнили также пословицы о времени.

Время в киноклубе было потрачено не зря. Ребята поняли, что лучше всего научиться беречь время и тратить его только на хорошие и полезные дела.

Это была завершающая встреча летней программы Детского киноклуба, но расставаться никому не хотелось, поэтому встречи с добрыми фильмами для детей было решено продолжить в дни школьных каникул.