Ещё
В Детском киноклубе показали «Сказку о потерянном времени»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

В Детском киноклубе показали «Сказку о потерянном времени» 

Администрация городского округа Щербинка 10 часов назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Центральная библиотека Щербинки в очередной раз с радостью встретила юных киноманов в Детском киноклубе. 24 августа ребята посмотрели поучительный фильм «Сказка о потерянном времени», снятый по одноименному произведению Евгения Шварца. «Очень нужный фильм особенно для младших подростков, которым кажется, что жизнь — это череда игр, развлечений и удовольствий. Фильм, который заставляет задуматься и, может быть, изменить отношение к собственной жизни. Ведь детство — очень важная пора. Все навыки и умения из детства мы несём с собой во взрослую жизнь», — отметила ведущая Киноклуба Виктория Башак.
После просмотра ребята сыграли в интерактивную викторину «Делу время, потехе час», с помощью которой проверили себя на внимательность, умение делать правильные выводы. Вспомнили также пословицы о времени.
Время в киноклубе было потрачено не зря. Ребята поняли, что лучше всего научиться беречь время и тратить его только на хорошие и полезные дела.
Это была завершающая встреча летней программы Детского киноклуба, но расставаться никому не хотелось, поэтому встречи с добрыми фильмами для детей было решено продолжить в дни школьных каникул.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Мероприятие ко Дню знаний организуют в Щербинке Жители Щербинки смогут прийти на фестиваль «Радость лета» Юные жители Щербинки посетили мероприятие на тему истории города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»28
Лесбийский скандал с Тереховой получил неожиданное продолжение13
Мультики, которые Disney никому не покажет
Съёмки, закончившиеся смертями6
Худшие фантастические фильмы6
Видео
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
04:24
Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса
Концерты
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
04:55
Худшие фантастические фильмы
Кино
10:05
Тёмные теории о смертях диснеевских героев
Кино
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
09:06
Эти фильмы взорвут кинотеатры осенью
Кино
07:50
Ошибки аниматоров, за которые можно наказать
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение