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Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой
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Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой 

Рамблер 25 августа 2018
Фото: Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра"
25 августа — день рождения несравненной миледи нашего кино Маргариты Тереховой.
Актриса одинаково легко и гармонично чувствовала себя как в исторических, так и в современных ролях, воплощая самые разные, но равно притягательные образы.
Несмотря на яркие роли в костюмных мелодрамах, она не стала, как это часто бывает, заложницей одного амплуа. Доказательство тому — совместная работа с самым загадочным режиссером своего времени Андреем Тарковским, где она исполнила сразу две роли.
В честь день рождения выдающейся актрисы предлагаем пройти наш тест и вспомнить самые яркие роли Маргариты Тереховой.
Комментарии22
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