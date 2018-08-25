Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой

Фото: Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра"

25 августа — день рождения несравненной миледи нашего кино Маргариты Тереховой

Актриса одинаково легко и гармонично чувствовала себя как в исторических, так и в современных ролях, воплощая самые разные, но равно притягательные образы.

Несмотря на яркие роли в костюмных мелодрамах, она не стала, как это часто бывает, заложницей одного амплуа. Доказательство тому — совместная работа с самым загадочным режиссером своего времени Андреем Тарковским , где она исполнила сразу две роли.