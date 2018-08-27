С. Собянин подписал указ о вручении премий режиссерам и продюсерам за создание образа Москвы в кино 

Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.
В соответствии с указом, в категории «Золотой приз мэра Москвы» присуждается фильму «Большой»: режиссеру и продюсеру фильма Валерию Тодоровскому, а также продюсеру фильма Антону Златопольскому.
В категории «Серебряный приз мэра Москвы» фильму «Притяжение»: режиссеру и продюсеру Федору Бондарчуку, а также продюсерам Дмитрию Рудовскому, Антону Златопольскому, Михаилу Врубелю, Александру Андрющенко.
В категории «Бронзовый приз мэра Москвы» — фильму «Дед Мороз. Битва магов»: режиссеру и продюсеру Александру Войтинскому, и другим продюсерам Льву Карасеву, Георгию Малкову, Владимиру Полякову, Александру Ермолову.