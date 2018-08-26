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Дни рождения 27 августа 

Карельские вести + ещё 2 26 августа 2018
Фото: Daily Storm
Владимир Андреев (1930), актер, режиссер, народный артист России
Александр Бастрыкин (1953), председатель Следственного комитета РФ
Пётр Врангель (1878–1928), полководец, один из руководителей Белого движения
Лев Карахан (1953), киновед, продюсер
Сергей Крикалёв (1958), космонавт-испытатель, Герой Советского Союза и Герой России
Фаина Раневская (1896–1984), актриса театра и кино, народная артистка СССР
Алексей Ратманский (1968), солист балета и балетмейстер, художественный руководитель балета Большого театра (2004–2009)
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Карельские вести: последние новости
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