5 самых честных фильмов о людях с синдромом Дауна

Эти документальные и художественные фильмы перевернут ваше представление о любви и семье.

2 сентября в семейно-развлекательном парке «Сказка» пройдет благотворительный фестиваль Усадьба Jazz Kids. Мероприятие не только подарит волшебные минуты радости всем своим гостям, но и поможет благотворительному фонду «Синдром Любви» построить и развить творческие студии для детей и подростков с синдромом Дауна.

В преддверии фестивали мы собрали для вас самые интересные фильмы с участием людей с синдромом Дауна, которые изменят ваше представление о любви, семье и дружбе.

Документальный фильм «Синдром любви» (2018 год)

Невероятно трогательная история особенного мальчика Тимофея. Мама отказалась от него в роддоме только потому, что он не такой как все: у мальчика синдром Дауна. А в 4 года ему нашли американскую приёмную семью. Но «закон Димы Яковлева » сделал Тимофея сиротой во второй раз.

Что стало с последним российским ребенком, которого не успела усыновить американская семья, куда привели долгие поиски?

Об этой и других историях семей с детьми с синдромом Дауна можно узнать, посмотрев документальный фильм Павла Селина «Синдром любви», снятый при участии благотворительного фонда «Синдром любви».

Испанский художественный фильм «Я тоже» (2009 год)

В фильме показана история любви и жизни 34-летнего парня Даниэля с синдромом Дауна. Он окончил учёбу в институте и устроился на работу в отдел по опеке инвалидов. Даниэль — разносторонне развитый парень: владеет иностранными языками, любит живопись, умеет работать и зарабатывает деньги.

Однажды он влюбляется в 35-летнюю коллегу Лауру. Их отношения развиваются на фоне предрассудков людей о синдроме Дауна.

Даниэля в фильме играет Пабло Пинеда — испанский актер с синдромом Дауна. В 2009 году за лучшую мужскую роль в фильме «Я тоже» Пабло получил награду «Серебряная раковина» кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Сразу после премии мэр города Франсиско де ла Торре вручил ему награду «Щит города» от имени городского совета.

У Пабло — мозаичный синдром Дауна, при нем только часть клеток поражены трисомией, а часть — вполне нормальная. Эта особенность хоть и не дает значительных преимуществ больным, но все же помогает человеку лучше развиваться, делает его внешне и психологически мало отличимым от обычных людей.

Художественный фильм «День восьмой» (1996 год)

В фильме тесно переплетаются судьбы двух совершенно разных людей — Гарри и Георга.

Гарри — простой клерк, расстался с женой, становится свидетелем, как из психиатрической больницы сбегает пациент по имени Георг — мужчина с синдромом Дауна.

Два одиноких человека становятся друзьями.

В фильме разворачивается история дружбы, благодаря которой Гарри удается провалиться в детство, забыв о решении проблем, которые еще совсем недавно не давали ему спокойно жить.

В роли Георга снялся Паскаль Дюкуэнн — актер с синдромом Дауна, на счету которого съемки в трех художественных фильмах. Сейчас Паскалю 48 лет.

Он первый в истории человек с синдромом Дауна, получивший международную кинонаграду.

Документальный сериал «Дети солнца» (2014 год)

Сериал «Дети солнца» — о детях и взрослых с синдромом Дауна. Каждая из серий рассказывает о жизни семей, в которых есть особенный ребенок: как дети развиваются, растут и как им в этом помогают некоммерческие организации.

В первой серии зрителей знакомят с деятельностью Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» — российской некоммерческой организацией, которая на протяжении более 20 лет оказывает поддержку семьям, государственным и некоммерческим организациям в обучении, воспитании и интеграции в общество детей с синдромом Дауна.

По статистике, каждый 700-й ребенок в мире рождается с синдромом Дауна. Ежегодно в России на свет появляется около 2200 таких детей.

Еще недавно 90% родителей были вынуждены отказываться от своих детей из-за устаревших представлений о неспособности таких детей к развитию. Сегодня количество отказов уменьшилось примерно вдвое, во многом благодаря усилиям фонда. За открытость, ранимость и доброту их называют «детьми солнца».

Документальный фильм «Лишняя хромосома любви» (2012 год)

«Лишняя хромосома любви» — документальный фильм о людях с синдромом Дауна, снятый при участии самарских семей, воспитывающих детей и подростков с этим диагнозом. Премьера фильма состоялась в декабре в 2012 года. Автор сценария и режиссер — Елена Подроманцева

Над созданием фильма работала самарская студия «Волга-фильм» при поддержке Губернатора Самарской области и участии благотворительного фонда «Радость» и Самарской общественной организации «Самарские солнышки».