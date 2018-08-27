«Такая великая и несчастная». Звезда «Гаража» Ия Саввина больше всего боялась за сына

27 августа 2011 года из жизни ушла Ия Саввина . Судьба наградила обожаемую миллионами зрителей актрису удивительной, будто ангельской внешностью и приготовила ей нелегкое испытание: единственный и горячо любимый сын звезды фильмов «Дама с собачкой», «История Аси Клячиной, которая любила, но не вышла замуж», «Служили два товарища», «Гараж» и других знаменитых картин родился с синдромом Дауна. Сильные женщины не плачут Ия Саввина в молодости. Источник: Globallookpress.com Ия Саввина поначалу не планировала становиться актрисой. Она закончила журфак МГУ , играла в студенческом театре. Именно там в невероятно популярном в конце 50-х спектакле «Такая любовь» юную Саввину увидел Алексей Баталов и сообщил режиссеру Иосифу Хейфицу , что нашел ему настоящую чеховскую героиню. В 1960 году на экраны вышла «Дама с собачкой» с Баталовым и Саввиной в главных ролях, в том же году 24-летнюю актрису пригласили в театр имени Моссовета. Позже Ия Сергеевна служила во МХАте, после его раскола перешла во МХТ имени Чехова.

Кадр из фильма «Дама с собачкой»

Среди самых известных фильмов с ее участием — «Дама с собачкой», «История Аси Клячиной, которая любила, но не вышла замуж», «Служили два товарища», «Гараж», «Частная жизнь», голос актрисы был знаком всем детям: им говорил Пятачок в мультфильмах про Винни-Пуха.

Малыши весело смеялись во время просмотра мультфильма, их родители пересматривали картины с ее участием, аплодировали Ие Саввиной в театре, ее невероятную энергетику чувствовал весь зал до последних рядов. Но мало кто знал, какая душевная рана на сердце у любимой миллионами актрисы. А кто был в курсе ее личной драмы считали, что, когда ей приходилось плакать на сцене или в кино, Ия Сергеевна просто давала волю эмоциям, обнажала свою боль.

Кадр из фильма «История Аси Клячиной, которая любила, но не вышла замуж» Такая великая и несчастная Со своим первым мужем, геологом Всеволодом Шестаковым , Ия познакомилась в Студенческом театре МГУ. В 1957 году у них родился сын Сергей. В роддоме 21-летней Ие сообщили, что у ее малыша синдром Дауна, и предложили отказаться от новорожденного. Но ребенка она не оставила. Говорили, что после этого отношения Саввиной с семьей, и до того бывшие сложными, стали еще более натянутыми, мол, родные не могли понять, зачем ей, такой молодой, нужен «больной» ребенок. Зато свекровь поддержала решение девушки.

Саввина много снималась, играла в театре, Сережа часто оставался на попечении ее свекрови Янины Адольфовны и нянечек. Актриса старалась воспитывать его как обычного ребенка. К Сереже приходили заниматься преподаватели английского и музыки, бабушка, по профессии учитель русского и литературы, дала внуку прекрасное домашнее образование. И Ия, и Янина Адольфовна очень гордились его успехами, «особенный» сын актрисы хорошо запоминал прочитанные стихи, помнил наизусть много произведений русских поэтов-классиков. Впоследствии Сергей смог получить высшее образование. В 30 с лишним лет у него обнаружился талант художника, он начал писать картины, родные удивлялись: изобразительному искусству никто его серьезно не учил. При этом он оставался абсолютно беспомощным в бытовом плане. «Взрослый мужчина с психологией ребенка», — говорили про выросшего сына Ии Саввиной знакомые семьи.

больше по теме

Как живут «особенные» дети знаменитостейОсобенности развития — не приговор, как доказывают эти «звездные» дети. Дочь Хакамады собирается замуж, у сына Меладзе появился друг, а наследника Бледанс и вовсе можно назвать медийной персоной. Как живут и развиваются «особенные» дети знаменитостей, вспоминает Teleprogramma.proС Всеволодом Шестаковым актриса прожила 16 лет. Рассказывали, что к моменту их развода брак уже давно изжил себя, но Саввина долго не хотела рвать с мужем из-за сына и свекрови. Вскоре после развода актриса познакомилась со своим вторым мужем — кинорежиссером и актером Театра на Таганке Анатолием Васильевым

Они прожили вместе более 30 лет, душа в душу, несмотря на то, что характер у Ии Сергеевны был очень непростой. В отличие от рафинированных героинь, которых ей часто приходилось играть в кино и театре, актриса не лезла за словом в карман, могла и обматерить. Саввина, в отличие от своей знаменитой героини из «Гаража», была очень эмоциональна, актриса часто «взрывалась» и выходила из себя. «Саввинские свечи» — так в театре и дома называли ее знаменитые гневные тирады. При этом она была добрейшим и отзывчивым человеком, если кому-то из коллег требовалась помощь — тут же бросалась помочь.

Кадр из фильма «Гараж»

Уже после смерти актрисы Васильев рассказывал, что его жена была человеком «чудовищной внутренней силы», никогда не жаловалась сама и терпеть не могла, когда ныли другие. Иногда эмоции все же прорывались. Как вспоминал потом Анатолий Исаакович, однажды во время посиделок на кухне с друзьями у Ии Саввиной вырвалось: «Господи, что же я такая великая и такая несчастная!». Эти слова звезда советского кино, народная артистка СССР и РСФСР, заслуженная артистка РСФСР, имевшая множество наград, в том числе спецприз Каннского кинофестиваля за роль в «Даме с собачкой», произнесла без малейшего надрыва, с философским спокойствием.

Ия Саввина с Олегом Табаковым , 2009 г. Источник: Globallookpress.com Она была бы довольна… За здоровьем Ия Сергеевна никогда особо не следила. Уже в пожилом возрасте ее прооперировали, удалили злокачественную опухоль кожи — меланому. Прогноз врачей был благоприятным. Но через несколько лет Саввина попала в автоаварию, весной 2011-го она к тому же перенесла инсульт, и болезнь вернулась, пошли метастазы. Перед мужем она крепилась. Но потихоньку от него, незадолго до смерти, понимая, что ей уже осталось немного, Саввина попросила помощницу по хозяйству организовать поминки. Она ушла из жизни в 75 лет, 27 августа, в день рождения Фаины Раневской , которую боготворила.

Фильм «Cлушая тишину» (2006 г.) — одна из последних ролей Ии Саввиной. Кадр из фильма

Больше всего актриса боялась и переживала за сына. За несколько дней до смерти Ия Саввина и Анатолий Васильев официально зарегистрировали брак: 32 года они жили, не расписываясь. Еще давно она попросила мужа в случае чего оформить на себя опекунство. Ия Сергеевна знала, что Васильев очень привязан к ее сыну, и боялась, что из-за опекунства над Сергеем может развернуться настоящая война: тот становился владельцем дома под Костромой и двух больших квартир в центре столицы (одна принадлежала Ие Саввиной, вторую завещал сыну его отец, умерший за несколько месяцев до актрисы). Интуиция Саввину не подвела: после ее смерти свое право на опеку стала отстаивать вторая жена Шестакова Заира Мешвелиани, до замужества бывшая его домработницей (впоследствии Всеволод Михайлович с ней развелся).

Анатолий Васильев в деревне Дорофеево, в доме Ии Савиной, где он живет с ее сыном после смерти актрисы, 2012 г. Фото: Шахиджанян Сергей/Архив «КП»

На похоронах Ии Саввиной кто-то «сердобольный» посоветовал Васильеву отдать Сергея в Интернат. По словам актера, он тогда с трудом сдержался, чтобы не врезать советчику. Оба мужчины, одному из которых сейчас уже 78 лет, а другому хоть и 61, но в душе он по-прежнему остается ребенком, очень привязаны друг к другу. Как-то Анатолий Васильев признался, что если бы его ушедшая супруга могла бы «видеть их с небес» — она была бы довольна. У Сергея прошло несколько выставок. Васильева он называет «дядей Толечкой». А Анатолий Исаакович говорит, что иногда, глядя на Сережу, мысленно разговаривает с женой.