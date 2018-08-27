Неизвестные факты о звезде «Вечного зова» нашли бердские школьники

Руководитель Школы телевидения Бердска Татьяна Свиридова рассказала, что идея снять ролик о знаменитом земляке принадлежит ее воспитаннице, восьмикласснице Людмиле Цвелодуб. Девочка вместе с родителями побывала в мемориальном музее Владлена Бирюкова , где узнала, что посетители туда заглядывают нечасто, хотя экспозиция ее впечатлила. «Давайте поможем музею: расскажем всем, как там интересно!» — обратилась школьница к педагогу.

— Мы делали съемки на открытии этого музея, но не нашли им применения, поэтому какой-то материал у нас уже был. В частности, было отснято интервью с дочерью актера Надеждой Зварыкиной, — рассказала VN.ru руководитель Школы телевидения Бердска Татьяна Свиридова. — Буквально на следующей неделе дети вместе с руководителем вышли на съемку. В музее для ребят провели экскурсию. Там же съемочная группа выяснила: 2 сентября день памяти актера. Приняли решение: нужно успеть сделать материал к этой дате.

В музее мы узнали, что Владлен Бирюков и его мама работали на бердском радиозаводе. После этого мы с детьми отправились в городской архив, где попросили показать документы радиозавода. Нужные карточки были найдены буквально в считанные минуты. Документы, подтверждающие то, что самым первым местом работы известного актера стал наш радиозавод, для нас стало настоящим открытием.

На карточке фото 18-летнего Владлена, там же запись: «Уволен в связи с поступлением в культпросветшколу». В карточке его мамы Раисы Федоровны Бирюковой в графе образование значится «Безграмотная».

Я не ожидала, что дети проявят такой живой интерес к музею. Однако у них загорелись глаза, они стали смотреть фильмы с участием нашего земляка. Мальчик приходит на занятие и рассказывает: оказывается, его бабушка училась в одном классе с Бирюковым. В съемках ролика приняли участие четверо ребят, а над монтажом работали полтора десятка учащихся Школы телевидения.

Мы постарались оставить вопросы открытыми. К примеру, почему «Горячий снег» снимался на Шиловском полигоне? Ребята хотели, чтобы люди, посмотрев наш ролик, захотели приехать в музей и узнать об актере побольше, чтобы возникло желание увидеть фильмы, в которых снимался Владлен Егорович.

Справка. Владлен Егорович Бирюков родился 7 марта 1942 года в Никоново Новосибирской области, умер 2 сентября 2005 года в Бердске. Советский и российский актер театра и кино. Народный артист Российской Федерации. В 1966 году, после окончания Новосибирского театрального училища, стал актером Новосибирского ТЮЗа. С 1971 года служил в Новосибирском театре «Красный факел». Всесоюзное признание получил после роли Якова Олейникова в сериале «Вечный зов», за которую получил в 1979 году Государственную премию СССР. Для съемок сериала «Вечный зов» он 13 лет летал из Новосибирска в Москву. Владлен Бирюков сыграл более ста ролей в театре и тридцать в кино. Снимался в таких известных фильмах, как «Горячий снег», «Молодая жена», «Приказ: огонь не открывать», «Приказ: перейти границу», «Парашютисты».