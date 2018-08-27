В Самаре пройдет бесплатная премьера фильма «Константин Головкин. История дома со слонами»

Режиссер Наталья Чернышева впервые побывала в Самаре в 2010 году и навсегда влюбилась в дачу Головкина: «Меня поразила личность Головкина, — вспоминает Наталья, — его невероятная любовь к родному городу и бесконечный интерес к окружающему. А его дом, это такая связующая нить между прошлым и настоящим, если хотите, это памятник ему и его жизни, воздвигнутый им самим. Он таким же был, как и этот дом… Интересным, необычным, смелым, он был мечтателем! А такой дом только мечтатель и смог бы придумать»…

В программе премьерного показа:

— 16.30 — встреча гостей в арт-фойе кинотеатра «Художественный» — презентация стенда с информацией о концепции дальнейшего использования «Комплекса дачи Головкина» в качестве туристического бренда.

— 17.00 — показ исторического документально-постановочного фильма «Константин Головкин. История дома со слонами»;

— 17.30 — творческая встреча со съемочной группой кинокомпании «Урсус-Фильм», в которой примет участие актер, режиссер, продюсер Александр Тютрюмов

Вход свободный, пригласительные можно получить в кассе кинотеатра.