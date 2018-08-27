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«Нижегородский Кинограф» откроется в «Рекорде»
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«Нижегородский Кинограф» откроется в «Рекорде» 

Нижегородская правда + ещё 1 27 августа 2018
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com«Нижегородский Кинограф» откроется в «Рекорде»V Фестиваль «Нижегородский Кинограф» пройдет в Центре культуры «Рекорд» с 27 августа по 1 сентября. Об этом сообщают организаторы фестиваля.
27 августа, 19. 00  Ретропремьера. Впервые в Нижнем Новгороде состоится показ отреставрированной версии фильма Александра Сокурова «Одинокий голос человека», первой полнометражной работы режиссера.
Фильм был создан 40 лет назад, положен на полку, на экран вышел в 1987 г.
Александр Сокуров начинал творческий путь на Горьковском ТВ, в создании фильма «Одинокий голос человека» участвовали горьковчане.
Фильм отреставрирован в 2016 году фондом «Пример интонации».
Фильм «Одинокий голос человека», «Ленфильм», 1978 — 1987, 87 мин., 12+
Режиссер Александр Сокуров.
В ролях: Андрей Градов, Татьяна Горячева, Владимир Дегтярев, Людмила Яковлева, Николай Кочегаров, Сергей Шукайло, Владимир Гладышев, Иван Неганов.
В основе сюжета — мотивы произведений Андрея Платонова «Река Потудань» и «Происхождение мастера». История мучительного возвращения к жизни паренька Никиты, несущего в душе боль пройденной гражданской войны, подлинно человечная любовь к Любе, трудный путь двух молодых, глубоко нравственных и очень одиноких людей друг к другу… Не являясь экранизацией в традиционном смысле, фильм воссоздает духовную природу прозы А. Платонова».
28 августа, 19. 00  Фильм «Софичка», Россия, 2016, 78 мин., 16+
Режиссер Кира Коваленко
В ролях: Лана Басария, Циала Инапшба, Сергей Томашевский, Саид Камкия, Рауль Коув.
По одноименной повести Фазиля Искандера.
После двадцати лет сталинской ссылки в родную абхазскую деревню возвращается Софичка. Перед глазами проходит вся ее жизнь: счастливая юность, любовь и гибель мужа.
Режиссер Кира Коваленко — выпускница мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Фильм «Софичка» премирован на различных фестивалях, одна из премий — за лучшую режиссуру — на нижегородском фестивале «Горький fest» в 2017 г.
Фильм демонстрируется на абхазском языке с русскими субтитрами.29 августа, 19.00  Премьера фильма «Пусть будет Лиза».
Гость премьеры — заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталья Павленкова, исполнительница одной из главных ролей в фильме.
«Пусть будет Лиза», Россия, 2018, 85 мин., 16+
Режиссер Игорь Каграманов
В ролях: Елена Махова, Наталья Павленкова, Виктор Потапешкин.
Катя с мужем и матерью живёт в провинциальном городке и работает на местном заводе. Мать внезапно заболевает и хочет переписать всё имущество на сына — родного брата Кати. Катя, ухаживающая за матерью, чувствует несправедливость этого решения и решается на самый отчаянный поступок.31 августа, 19.00  «Опыт создания визуальных эффектов в фильме «Студия Нижний». Мастер — класс Евгения Кудельникова. 12+
Вход свободный.
1 сентября, 19.00  «Тайны запрещенного шедевра Эйзенштейна. К 60 — летию выхода второй серии фильма «Иван Грозный». Лекция Всеволода Коршунова (г. Москва). 12+
Вход свободный.
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