«Нижегородский Кинограф» откроется в «Рекорде»

фото pixabay.com«Нижегородский Кинограф» откроется в «Рекорде»V Фестиваль «Нижегородский Кинограф» пройдет в Центре культуры «Рекорд» с 27 августа по 1 сентября. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

27 августа, 19. 00 Ретропремьера. Впервые в Нижнем Новгороде состоится показ отреставрированной версии фильма Александра Сокурова «Одинокий голос человека», первой полнометражной работы режиссера.

Фильм был создан 40 лет назад, положен на полку, на экран вышел в 1987 г.

Александр Сокуров начинал творческий путь на Горьковском ТВ, в создании фильма «Одинокий голос человека» участвовали горьковчане.

Фильм отреставрирован в 2016 году фондом «Пример интонации».

Фильм «Одинокий голос человека», «Ленфильм» , 1978 — 1987, 87 мин., 12+

Режиссер Александр Сокуров.

В основе сюжета — мотивы произведений Андрея Платонова «Река Потудань» и «Происхождение мастера». История мучительного возвращения к жизни паренька Никиты, несущего в душе боль пройденной гражданской войны, подлинно человечная любовь к Любе, трудный путь двух молодых, глубоко нравственных и очень одиноких людей друг к другу… Не являясь экранизацией в традиционном смысле, фильм воссоздает духовную природу прозы А. Платонова».

28 августа, 19. 00 Фильм «Софичка», Россия, 2016, 78 мин., 16+

В ролях: Лана Басария, Циала Инапшба, Сергей Томашевский , Саид Камкия, Рауль Коув.

После двадцати лет сталинской ссылки в родную абхазскую деревню возвращается Софичка. Перед глазами проходит вся ее жизнь: счастливая юность, любовь и гибель мужа.

Режиссер Кира Коваленко — выпускница мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Фильм «Софичка» премирован на различных фестивалях, одна из премий — за лучшую режиссуру — на нижегородском фестивале «Горький fest» в 2017 г.

Фильм демонстрируется на абхазском языке с русскими субтитрами.29 августа, 19.00 Премьера фильма «Пусть будет Лиза».

Гость премьеры — заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталья Павленкова , исполнительница одной из главных ролей в фильме.

«Пусть будет Лиза», Россия, 2018, 85 мин., 16+

Режиссер Игорь Каграманов

Катя с мужем и матерью живёт в провинциальном городке и работает на местном заводе. Мать внезапно заболевает и хочет переписать всё имущество на сына — родного брата Кати. Катя, ухаживающая за матерью, чувствует несправедливость этого решения и решается на самый отчаянный поступок.31 августа, 19.00 «Опыт создания визуальных эффектов в фильме «Студия Нижний». Мастер — класс Евгения Кудельникова . 12+

Вход свободный.

1 сентября, 19.00 «Тайны запрещенного шедевра Эйзенштейна. К 60 — летию выхода второй серии фильма «Иван Грозный». Лекция Всеволода Коршунова (г. Москва). 12+

Вход свободный.