Скончался актер Алтайского краевого театра драмы Анатолий Кирков

Скончался Анатолий Кирков, ведущий мастер сцены Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина. Он не дожил до своего 70-летия два месяца.

Как сообщила АиФ-Алтай Лариса Запкова, и.о. директора театра, Анатолий Кирков будет похоронен на Михайловском кладбище. 29 августа с 11:30 до 13:00 часов в ритуальном зале на ул. Аносова состоится церемония прощания.

Справка

Анатолий Кирков родился в Иркутской области, окончил Иркутское театральное училище. В Алтайском театре драмы работал с 1978 года, за это время сыграл более 80 ролей. Театральный педагог, постановщик сценического боя и трюковых сцен, Анатолий Кирков совмещал сценическую деятельность с работой в осветительном цехе театра. Снялся в художественном фильме «Ермак» (режиссеры В. Усков и В. Краснопольский) в роли остяцкого князя Ечигея, друга и сподвижника главного героя. Получал предложения сняться в исторических лентах «Чингисхан» и «Кочевники», но отказался, так как был предан театру.

«Актер яркой индивидуальности, отличный импровизатор. Знает тонкости сценического мастерства, прекрасно владеет актерской техникой, искусством сценического движения и пластики», — так говорили об Анатолии Киркове в театре.