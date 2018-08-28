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Боярский снимется в новом фильме о гардемаринах
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Боярский снимется в новом фильме о гардемаринах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 31 28 августа 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Актер Михаил Боярский согласился сниматься в четвертой части фильма о гардемаринах.
Новый фильм о гардемаринах посвящен одному из эпизодов Русско-турецкой войны, Кинбурнской баталии Александра Суворова, со дня которой прошло 230 лет.
«Съемки начались 25 числа. Я еще не снимался, но согласие свое дал», — цитирует народного артиста РСФСР Михаила Боярского РИА «Новости».
Актер отметил, что будет играть шевалье де Брильи.
Полнометражный фильм «Гардемарины, вперед!» вышел в 1988 году. В картине кроме Боярского сыграли Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов и другие актеры. Режиссером картины стала Светлана Дружинина. Позже было снято продолжение — «Виват, гардемарины» и «Гардемарины-III».
В июне министерство культуры выделило деньги на съемки четвертой части.
Напомним, ранее сборная России по футболу испортила спектакль с Боярским.
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