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В Омск хочет приехать легендарный актер, чтобы увидеть новый памятник
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В Омск хочет приехать легендарный актер, чтобы увидеть новый памятник 

Омск Здесь + ещё 1 27 августа 2018
Фото: Омск Здесь
Посмотреть на памятник своему другу Михаилу Ульянову выразил желание народный артист СССР Василий Лановой. Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову, установки которого ждали в Омске два года, стал событием в культурной жизни региона. На его открытие пришло огромное количество омичей, известных культурных деятелей региона, актеры Тарского драматического театра, где Михаил Ульянов начинал свой творческий путь и даже актеры театра им. Вахтангова, где известный сибиряк несколько лет был художественными руководителем.
Увидеть памятник Ульянову захотел и народный артист СССР Василий Лановой, сообщает пресс-служба министерства культуры Омской области. Его с Михаилом Ульяновым связывала не только творческая деятельность на сцене театра им. Вахтангова, но и долгие годы дружбы.
Это замечательно, что Мише, Михаилу Александровичу, открыли в Омске памятник! Для меня это особенно ценно, ведь вместе с ним мы много лет проработали в театре Вахтангова, наш творческий путь пересекался в различных работах, а ведь у него было очень разнообразное исполнение — он играл не только социальных героев, но и критические роли, и это было потрясающе в любом случае. Памятник должен был появиться в Омске обязательно! Если будет возможность, я приеду в Омск, чтобы лично увидеть памятник, который установили в Омске Мише, — отметил Василий Лановой.
В пресс-службе регионального министерства культуры корреспонденту "Омск Здесь" пояснили, что артист не называл конкретных дат. Он много путешествует по стране и при возможности побывать в Омске заедет в наш город, чтобы своими глазами увидеть памятник другу.
Справка: народный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой служит в театре имени Вахтангова с 1957 года. За долгую творческую жизнь он сыграл более чем в шести десятках спектаклей, работал при создании более чем сотни литературно-поэтических записей и радиоспектаклей. Широкому зрителю известен благодаря работе в кинолентах. Его роли снискали всенародную любовь, наиболее известные из них: капитан Грей ("Алые паруса"), Анатоль Курагин ("Война и мир" реж. Сергей Бондарчук), Алексей Вронский ("Анне Каренина"), Иван Варрава ("Офицеры"), Владислав Костенко ("Петровка, 38"), Крис Кельвин ("Солярис").
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