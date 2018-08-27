В Омск хочет приехать легендарный актер, чтобы увидеть новый памятник

Посмотреть на памятник своему другу Михаилу Ульянову выразил желание народный артист СССР Василий Лановой . Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову, установки которого ждали в Омске два года, стал событием в культурной жизни региона. На его открытие пришло огромное количество омичей, известных культурных деятелей региона, актеры Тарского драматического театра, где Михаил Ульянов начинал свой творческий путь и даже актеры театра им. Вахтангова, где известный сибиряк несколько лет был художественными руководителем.

Увидеть памятник Ульянову захотел и народный артист СССР Василий Лановой, сообщает пресс-служба министерства культуры Омской области. Его с Михаилом Ульяновым связывала не только творческая деятельность на сцене театра им. Вахтангова, но и долгие годы дружбы.

Это замечательно, что Мише, Михаилу Александровичу, открыли в Омске памятник! Для меня это особенно ценно, ведь вместе с ним мы много лет проработали в театре Вахтангова, наш творческий путь пересекался в различных работах, а ведь у него было очень разнообразное исполнение — он играл не только социальных героев, но и критические роли, и это было потрясающе в любом случае. Памятник должен был появиться в Омске обязательно! Если будет возможность, я приеду в Омск, чтобы лично увидеть памятник, который установили в Омске Мише, — отметил Василий Лановой.

В пресс-службе регионального министерства культуры корреспонденту "Омск Здесь" пояснили, что артист не называл конкретных дат. Он много путешествует по стране и при возможности побывать в Омске заедет в наш город, чтобы своими глазами увидеть памятник другу.