Международный кинофестиваль в Ставрополье получил название «Герой и время»

СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Международный кинофестиваль, который пройдет в Железноводске (Ставропольский край) в 2019 году, получил название «Герой и время», сообщил в воскресенье ТАСС один из инициаторов мероприятия заслуженный артист РФ, актер, режиссер Сергей Пускепалис.

"Фестиваль будет называться «Герой и время», это уже точно. Сейчас идет работа над концепцией фестиваля. Название «Печорин-фест» нам тоже нравилось название, но оно немного сужало возможности отбора фильмов. Новое название позволяет глубже смотреть на возможности фестиваля", — сказал Пускепалис.

Ранее организаторы рассматривали варианты названия «Печорин-фест» и «Герой нашего времени». «У нынешнего названия есть легкая отсылка к произведениям Лермонтова, но, к примеру, „Герой нашего времени“ давал установку на героев современности, временную отсылку. Но тематика фестиваля должна быть совершенно разной, поскольку Кавказ, исторически так сложилось, стал „точкой сборки“ человека в разные времена», — пояснил Пускепалис.

Как сообщал ранее ТАСС, организаторы предполагают с первого года проведения фестиваля включить в него международную программу, пригласить зарубежных гостей, в программе планируется представить фильмы разных жанров. По словам организаторов, идею проведения кинофестиваля уже одобрило Министерство культуры России, получила она и поддержку губернатора Ставрополья.