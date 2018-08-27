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Международный кинофестиваль в Ставрополье получил название «Герой и время»
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Международный кинофестиваль в Ставрополье получил название «Герой и время» 

ТАСС 27 августа 2018
Фото: «Это Кавказ»
СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Международный кинофестиваль, который пройдет в Железноводске (Ставропольский край) в 2019 году, получил название «Герой и время», сообщил в воскресенье ТАСС один из инициаторов мероприятия заслуженный артист РФ, актер, режиссер Сергей Пускепалис.
"Фестиваль будет называться «Герой и время», это уже точно. Сейчас идет работа над концепцией фестиваля. Название «Печорин-фест» нам тоже нравилось название, но оно немного сужало возможности отбора фильмов. Новое название позволяет глубже смотреть на возможности фестиваля", — сказал Пускепалис.
Ранее организаторы рассматривали варианты названия «Печорин-фест» и «Герой нашего времени». «У нынешнего названия есть легкая отсылка к произведениям Лермонтова, но, к примеру, „Герой нашего времени“ давал установку на героев современности, временную отсылку. Но тематика фестиваля должна быть совершенно разной, поскольку Кавказ, исторически так сложилось, стал „точкой сборки“ человека в разные времена», — пояснил Пускепалис.
Как сообщал ранее ТАСС, организаторы предполагают с первого года проведения фестиваля включить в него международную программу, пригласить зарубежных гостей, в программе планируется представить фильмы разных жанров. По словам организаторов, идею проведения кинофестиваля уже одобрило Министерство культуры России, получила она и поддержку губернатора Ставрополья.
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