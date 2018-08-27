Режиссер Александр Прошкин встретится с оренбуржцами на показе фильма

В понедельник, 27 августа, кинорежиссер Александр Прошкин в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» встретится с оренбуржцами.

В кинотеатре «Космос», в 21.15 будет организован специальный показ фильма «Холодное лето пятьдесят третьего». Фильм 1987 года удостоен Государственной премии СССР и премии «Ника» как лучший игровой фильм в 1989 году. В этом фильме свою последнюю роль сыграл Анатолий Папанов . Напомним, в Оренбурге режиссер проведет кастинг на роли в фильме «Сарматы», который состоится 28 августа.

Это будет третья кинолента, которую Александр Прошкин для съемок которой режиссер выбирает Оренбуржье. Первые две — «Русский бунт» и «Трио» снимались в 1999 и 2003 году.