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Режиссер Александр Прошкин встретится с оренбуржцами на показе фильма
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Режиссер Александр Прошкин встретится с оренбуржцами на показе фильма 

АиФ-Оренбург 27 августа 2018
Фото: АиФ-Оренбург
В понедельник, 27 августа, кинорежиссер Александр Прошкин в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» встретится с оренбуржцами.
В кинотеатре «Космос», в 21.15 будет организован специальный показ фильма «Холодное лето пятьдесят третьего». Фильм 1987 года удостоен Государственной премии СССР и премии «Ника» как лучший игровой фильм в 1989 году. В этом фильме свою последнюю роль сыграл Анатолий Папанов. Напомним, в Оренбурге режиссер проведет кастинг на роли в фильме «Сарматы», который состоится 28 августа.
Это будет третья кинолента, которую Александр Прошкин для съемок которой режиссер выбирает Оренбуржье. Первые две — «Русский бунт» и «Трио» снимались в 1999 и 2003 году.
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