Актриса Клавдия Коршунова рассказала о своей новой роли в фильме

Показ детектива «Инквизитор» прошел на первом канале. Одну из ролей в нем исполнила представительница известной актерской династии Клавдия Коршунова

Показ детектива «Инквизитор» прошел на первом канале. Одну из ролей в нем исполнила представительница известной актерской династии Клавдия Коршунова.

В интервью «Вечерке» актриса рассказала о том, как ее изменило материнство, как ей удается совмещать профессию и личную жизнь, и пригласила на премьеры со своим участием.

Только что прошла телепремьера фильма «Инквизитор» с вашим участием. Когда вы, мать малыша, которому не исполнилось и трех лет, успеваете сниматься?

Выхода премьеры мы ждали довольно долго, так что снималась я еще до рождения Виктора. Приятно, что зритель принял картину, много хороших отзывов. Режиссер Юрий Павлович Мороз — сильный, талантливый человек, мне было интересно c ним работать.

В каких еще картинах зрители смогут увидеть вас в ближайшее время?

C нетерпением жду выхода еще нескольких премьер со своим участием, в первую очередь восьмисерийной военной драмы режиссера Дмитрия Тюрина «Неопалимая купина» (это рабочее название) по мотивам повести Василя Быкова . Я сыграла роль старшего лейтенанта Антонины Иваньшиной.

Это суперглавная роль! В сериале — только три сцены без меня. Редкая возможность для актрисы. Я много готовилась, читала Астафьева, смотрела хроники, интервью ветеранов. Проходила строевую подготовку, училась рыть окопы и даже прыгнула с парашютом. После работы в этой картине стала иначе воспринимать День Победы. Когда глубоко проникаешь в историю, волей-неволей присваиваешь себе воспоминания о войне. Еще в новом сезоне выйдет многосерийный фильм Александра Касаткина «А. Л. Ж. И. Р.». Сериал рассказывает о жертвах репрессий.

Я играю отрицательную героиню — уголовницу, убийцу. Роль — сложная, драматическая, характерная.

Кто-то из ваших близких прошел Великую Отечественную войну?

Моя прабабушка, актриса МХАТа, во время войны участвовала в концертах для воинов Красной Армии. Дед по материнской линии прошел всю войну, служил в инженерных войсках, закончил войну капитаном, награжден орденом Красной Звезды. Прадед, отец Виктора Коршунова , всю войну прослужил в пехоте солдатом и тоже вернулся. Старший брат прабабушки Клавдии Николаевны погиб в боях под Москвой, а младший участвовал в ополчении, попал в плен и чудом выжил, избежал репрессий.

В честь вашей прабабушки, актрисы Клавдии Еланской , назван теплоход…

…и я мечтаю побывать на нем. Теплоход ходит с 1977 года, где только не был, в каких уголках мира, даже возил родственников членов экипажа затонувшей подводной лодки «Курск» к месту трагедии. Мой друг, оператор Петр Духовской, привез нам замечательную фотографию «Клавдии Еланской».

Из всех ролей, которые вы сыграли в кино, какая для вас самая важная?

Очень люб лю роль в фильме «Евразиец» Шарунаса Бартаса. Не так давно на Каннском фестивале состоялась премьера еще одной его картины с моим участием «Покой нам только снится».

За обе картины я получила Серебряных журавлей, литовскую национальную кинопремию.

Вы актриса театра «Современник». Его художественный руководитель Галина Волчек часто повторяет, что «создала в театре прекрасную молодую смену», к которой принадлежите и вы. В чем отличие актера «Современника» от артистов других театров?

Я очень люблю «Современник» и скучаю по нему: мой отпуск по уходу за ребенком плавно перетек в отпуск по беременности, и я пропустила уже три года. Надеюсь, в следующем сезоне смогу наконец вернуться.

Сына вы назвали Виктором в честь своего деда — выдающегося актера и педагога Виктора Ивановича Коршунова?

Совершенно верно. Сын родился через несколько месяцев после ухода дедушки.

Вопрос как назвать вообще не стоял, было очевидно, что он Виктор.

Чем занимается ваш муж?

Мой муж — один из ведущих дизайнеров BMW Designworks в Мюнхене. Он, конечно, человек творческий, но не из нашей актерской среды.

Наверное, это хорошо, что муж не актер? Бытует мнение, что мужчина-актер, мягко говоря, не подарок.

Мой папа — Александр Викторович Коршунов — актер, и я подобного мнения, конечно, не разделяю. Мужчиной можно быть в любой профессии.

Не секрет, что многие девочки стремятся найти избранника, похожего на своего отца. Вам это знакомо? Для меня мой отец — пример для подражания во многом. Он был и остается замечательным папой. Никогда за всю свою жизнь я не слышала от него ни грубости, ни раздражения, он всегда выслушивал, понимал, объяснял. Его воспитание заключалось в беседе на равных, ни назиданий, ни приказов, он просто делился своим опытом, рассказывал свои истории — и они запоминались, работали и направляли. Я сейчас с сыном стараюсь вести себя так же. А мужчина, муж — это самый близкий человек, твоя половина. И эта половина не должна быть непременно на кого-то похожа.

Это часть тебя, которую ты однажды встречаешь и познаешь, открываешь всю жизнь. В этом я вижу суть отношений.

Материнство вас изменило как человека?

Безусловно. Материнство — принципиально новый период в жизни женщины.

Есть жизнь «до» рождения ребенка и «после». Пока ждешь ребенка, до конца не понимаешь, что произойдет с тобой, когда он родится.

И что же происходит?

Открытие новой, невиданной по силе любви. Жизнь навсегда меняется и больше не принадлежит тебе так, как принадлежала раньше. И с этим бывает непросто смириться, но это единственно достойный и естественный путь для женщины, если, конечно, Бог дает этот путь. С рождением сына я стала с большей ясностью отличать главное от второстепенного, относиться ко всему более спокойно. То, что раньше могло меня расстроить, сейчас не трогает.

Согласны ли вы со взглядом Андрея Звягинцева , который он выразил в своей последней картине «Нелюбовь»: люди разучились любить и дорожить друг другом?

Я так не считаю. Это слишком категорично. Любовь всегда есть. Иногда она прячется, и ей нужно помочь проявиться. Да, в людях много раздражения, даже злобы, но, как правило, это просто защита, усталость, измотанность проблемами. А нелюбовь — уже что-то глобальное, наверное, дьявольское. К счастью, любви несравнимо больше. Просто надо уметь ее видеть. Я немало времени провожу в Германии, где вежливость — норма, а улыбка — традиция, но все это не так хорошо, как кажется на первый взгляд.

Дежурная улыбка для меня ничего не значит, наоборот, даже мешает, путает. Мне проще, когда человек откровенно, ясно выражает то, что с ним происходит.

Как вам кажется, есть ли в вас качества лидера? Могли бы вы, скажем, быть режиссером?

Думаю, что эти качества в моем характере есть.

Я много раз думала продолжить учебу, пойти на режиссерский или даже на продюсерский факультет. Но пока не сделала этого, потому что еще не время.

Интересуетесь ли вы политикой?

Иногда, чтобы не выпасть из реальности, читаю новости, но к политике я сейчас равнодушна. Что меня действительно волнует, так это сложности человеческих судеб. К счастью, у нас есть замечательные благотворительные фонды «Милосердие», «Вера», «Антон тут рядом»… Они, делая совершенно конкретные дела, помогают людям, по-настоящему меняют их жизнь к лучшему.

Как вы думаете, что нужно для того, чтобы стать счастливой?

Любовь. Я всегда верила в то, что любовь есть. И вам советую: не сомневайтесь в этом!