Александр Михайлов. «Только главные роли»

2 сентября в 14:55 на Первом канале вас ждет фильм о прекрасном артисте и человеке.

…Старый Оскол. В местном театре идет гастрольный спектакль «Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко» — версия любимого всеми фильма «Любовь и голуби». Когда на поклоны вышел народный артист Александр Михайлов , на сцену из зрительного зала поднялся молодой мужчина и протянул фотографию. На фото времен второй Чеченской войны — парни в камуфляже и Александр Михайлов. Артист только что надел на шею одному из бойцов оберег. Ленту с отпечатанным на ней 90-м псалмом Давида. Такие пояса носят на себе бойцы во время службы в горячих точках…

Валера Воловод прибыл в Чечню в составе группы, которая сменила погибшую накануне роту. Ребята попали в самое пекло. Но обошлось. Валера вернулся живым, женился. Двое детей… А вот у Александра Михайлова жизнь тогда совсем не складывалась. Был период, когда он искал смерти… Хотя в карьере все было прекрасно. Мало у кого из актеров в те годы была такая слава. Картина «Любовь и голуби» стала его звездным часом. В кино Михайлов вообще начал с главных ролей. Первую такую роль он сыграл в фильме «Риск — благородное дело». Бывший легкоатлет после травмы уходит в кино работать каскадером. Было видно, что появился мощный актер. И Александр Михайлов сразу оказался востребованным.

В Москву Михайлова позвали в конце 1970-х — к Ефремову, во МХАТ. Но разговор с худруком не сложился. Михайлов отказался сам. Взяли Михайлова в Театр имени Ермоловой. В театре он познакомится с девушкой, которая через 20 лет стала его второй женой.

Самая знаменитая театральная роль Михайлова — Иоанн Грозный . Работа в фильме «Царь» об Иоанне Грозном стала последней для Олега Янковского … Чуть не стала последней для Михайлова главная роль в спектакле «Смерть Иоанна Грозного». То правда: Михайлов чуть не умер, когда работал над ролью Иоанна Грозного, перенеся две полостные операции. Такие роли просто так человека не отпускают…

А в 2000-м Михайлов едет с концертом в Чечню и решает остаться там. Вот тогда-то Михайлов и встретился с Валерием Воловодом и его товарищами. Валера сначала не поверил своим глазам. Народный артист попал в зону, где идет реальная война. «Не мог прятаться за спинами мальчишек» — причина, по которой Михайлов остался в Чечне. Правда, артиста быстро вычислили и отправили домой.

…Во ВГИКе у профессора Михайлова репутация человека, который никогда не ошибается и набирает в свою мастерскую действительно талантливых студентов. А в жизни у Александра Михайлова — две дочери, Анастасия и Акилина, и обе стали актрисами…