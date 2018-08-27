Премьера! К 70-летию актрисы Наталии Гундаревой: «О том, что не сбылось»

2 сентября в 12:15 на Первом канале смотрите фильм об одной из самых любимых актрис театра и кино.

…Она старалась улыбаться, но пауза неестественно затянулась. Это было после того, как Наталья Гундарева произнесла: «У меня нет детей…» В зале повисла тишина, казалось, в этот момент люди боятся вздохнуть, пошевелиться, а девушка, которая задала вопрос: «Не хочет ли кто-то из ваших детей вот так же стать актером или актрисой?», сделалась пунцовой.

Наталью Гундареву не просто любили — обожали. Она была королевой, но при этом — плоть от плоти своего народа. Чем заплатила актриса за это? От чего пришлось отказаться? И кто порой делал ее жизнь невыносимой? Ее считали близкой и родной, но на деле лишь немногие были с ней по-настоящему близки.

«Мне повезло больше других», — говорит актер Сергей Насибов . Об их романе когда-то судачили немало. Сергей был моложе Наташи на 10 лет. Да и темперамент обоих актеров давал о себе знать — искры вокруг летели! Авторам фильма удалось уговорить Сергея Насибова, который прожил последние 30 лет в США, рассказать от первого лица о той Наталье Гундаревой, которую он знал. «Знаю до сих пор…» — поправил он.

Что убедило его? Огромное количество домыслов и слухов, которые тиражируются до сих пор о Гундаревой. «Я хочу, чтобы знали правду и любили ее за то, кем она была на самом деле!» Сергей Насибов не просто дал эксклюзивное интервью, он озвучил этот фильм, комментируя слова других участников съемок — коллег Натальи Гундаревой. Было видно, как Сергею Насибову трудно рассказывать о личных моментах в отношениях. У него порой перехватывало дыхание и к глазам подступали слезы…

«Она ощущала свое мессианство. Ощущала точно! Она знала, что воздействует на зрительный зал, как никто. Это была какая-то магия», — говорит о ней режиссер Юрий Йоффе

Гундарева прославилась благодаря кино. Но ее главной любовью был театр. Она, как никто, ощущала власть над зрительным залом. Когда ты словно держишь в руках невидимые поводья: и люди дышат так, как ты хочешь, охают тогда, когда ты этого хочешь, плачут, когда ты им велишь. Она умела заполнять собой все пространство. На сцене всегда была Гундарева, а уже потом — все остальные.

…В Театре Маяковского, где Гундарева проработала всю жизнь, она была безусловным лидером. Только на нее деспотичный худрук Андрей Гончаров никогда не повышал голос. Она вела себя в театре как хозяйка: явившись, обходила все закулисье и нередко делала выволочки рабочим сцены или другому персоналу за недобросовестную работу. «Если я выкладываюсь на все сто, рву жилы, почему кто-то другой может позволить себе халтурить?» — спрашивала она.

Именно в ней труппа театра видела нового художественного руководителя. Но произошло непредвиденное: инсульт, который случился с ней в неполные 53 года, был результатом жизни на пределе.

…Имея с детства слабые сосуды, Наталья Гундарева часто мучилась от высокого давления. С собой всегда носила большую аптечку. Актрисе вызывали скорую, врач стоял за сценой, держа шприц наготове. За кулисами Гундарева задыхалась и не могла ходить, но когда оказывалась на сцене, то оживала и выглядела полной сил. Она знала, что ее ждут люди, она играла для них.

Болезнь стала для Натальи Гундаревой не просто испытанием, ударом под дых, жестоким вызовом судьбы. Целый год она восстанавливалась. Все это время ее поддерживал муж Михаил Филиппов , актер Маяковки. Он помогал ей заново учиться ходить, говорить, не отходил от Натальи. Сегодня Михаил Филиппов не дает интервью. Ему слишком трудно вспоминать о Наталье Гундаревой, с которой они прожили почти 20 лет. В нем актриса нашла, наконец, ту зрелую любовь и выстроила отношения с человеком, который был ей равен.

«Она была достойна именно такой искренней преданности и заботы», — признается Сергей Насибов.

…Оправиться после инсульта Наталье Гундаревой так не удалось. В декабре 2002 года она вышла с мужем прогуляться, поскользнулась и ударилась головой об лед. Ее состояние резко ухудшилось, актриса испытала настоящую психологическую травму, когда осознала, что о работе в театре больше не может быть и речи. Осенью 2004 года ее самочувствие резко ухудшилось, а 15 мая 2005 года Натальи Гундаревой не стало.

В одном из интервью актриса призналась: «Думаю, что инсультом Бог просто меня остановил, ведь долгие годы я не жила, а просто существовала в режиме безумной гонки. Через силу вставала каждое утро с постели, накачивала организм кофе и никотином, а дальше — нескончаемая карусель репетиций, примерок, кинопроб, телесъемок… В конце дня я и понять не могла, на что по сути я потратила целые сутки. Словно действия мои были пустыми, лишенными внутреннего смысла… И вот Бог меня остановил. Теперь на все смотрю я другими глазами — как шелестит на ветру листва, светит солнце, шумит дождь, плывут облака, стелется туман по полям… Всегда и везде мы живем либо в прошлом, цепляясь за воспоминания, либо в будущем, обдумывая предстоящие дела. А вот настоящее от нас незаметно исчезает. Но ведь каждый миг жизни имеет свою неповторимую уникальную ценность. А потому во всех испытаниях, даже в горе, всегда ищите счастье и радость!»

В фильме будут использованы уникальные фото из личного архива Сергея Насибова, а также фрагменты выступления Натальи Гундаревой на творческой встрече со зрителями, где она сама отвечает на вопросы о своей жизни.